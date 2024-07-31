Диетолог Соломатина назвала опасные арбузы

Фото: iStock/coffeekai
Диетолог Елена Соломатина заявила, что ярко-красный цвет арбуза означает, что ягоду изрядно подкормили нитратами, их не стоит употреблять в пищу.
Она отметила, что есть риски отравиться такими арбузами.
Ранее заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов заявлял, что содержащиеся в сметане элементы способствуют улучшению памяти, аппетита, а также усвоению пищи.
Читайте также:
Нутрициолог Гусакова назвала продукт, предотвращающий атеросклероз
Нутрициолог Барзаева назвала безопасное для здоровье количество чипсов и сухариков
Учёный Куликов заявил о неожиданных полезных свойствах сметаны
«В таком арбузе могут быть белые, даже желтоватые яркие прожилки. Образуется неприятный вкус на языке. Беременными, детям, пожилым такой арбуз нельзя есть. Происходит отравление нитратами, диарея, рвота, гипоксия. Такие арбузы крайне опасны для людей с сердечно-сосудистыми и бронхолегочными заболеваниями», — объяснила в беседе с NEWS.ru Соломатина.
Ранее заведующий кафедрой биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Куликов заявлял, что содержащиеся в сметане элементы способствуют улучшению памяти, аппетита, а также усвоению пищи.
Читайте также:
Нутрициолог Гусакова назвала продукт, предотвращающий атеросклероз
Нутрициолог Барзаева назвала безопасное для здоровье количество чипсов и сухариков
Учёный Куликов заявил о неожиданных полезных свойствах сметаны
Мелисса Тимофеева