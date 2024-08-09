В подмосковном Минсельхозпроде рассказали о новых правилах ввоза питомцев в ЕС

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
С 16 сентября владельцы собак, кошек и хорьков перед выездом в страны Евросоюза должны будут предоставить результаты лабораторных исследований питомцев на наличие антител к вирусу бешенства. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Такие нововведения введены в связи с принятием Исполнительного регламента ЕС от 19 апреля этого года. Для проведения теста нужно заранее вакцинировать животное против бешенства не менее чем за 30 дней до сдачи анализа. Тестирование на антитела к вирусу можно сделать во Всероссийском государственном Центре качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов», – пояснили в пресс-службе.Как подчеркнули в ведомстве, для надёжной защиты от заражения бешенством необходимо, чтобы уровень антител в организме животного составлял не менее 0,5 МЕ/мл. Если значение меньше этого уровня, животное нужно ревакцинировать.
Специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья посоветовали заранее позаботиться об оформлении всех документов на вывоз животного. Кроме того, чтобы избежать проблем при планировании поездки, нужно убедиться в своевременности прививки от бешенства.
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Лора Луганская