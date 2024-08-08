Дмитровские ветеринары спасли найденного на улице одноглазого бобра

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Сотрудники Дмитровской ветеринарной станции спасли бобра. Животное нашли прохожие возле Сретенского храма, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Бобр был агрессивным и не подпускал людей к себе. Однако специалистам всё же удалось его спасти. При обследовании у зверя обнаружили два гнойных абсцесса и гематому на глазу. Второго глаза не было. Ветеринары провели операцию, очистили все нагноения, сделали рентген и начали лечение, включающее приём антибиотиков», – рассказали в ведомстве.Сейчас состояние животного стабилизировалось, но ему понадобится длительная реабилитация. В Госветслужбе Московской области обратили внимание на то, что этот случай подтверждает значимость экстренной ветеринарной помощи.
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
«Если вы заметили животное, которое требует лечения, не пытайтесь поймать его самостоятельно. В таком состоянии оно может проявлять агрессию, что опасно для здоровья и жизни человека», – предупредили специалисты.Вместо этого следует обратиться в ветеринарную службу. Там животное осмотрят и при необходимости продолжат его лечение.
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Лора Луганская