В подмосковном Минтрансе рассказали о дорожной обстановке утром 1 февраля

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В четверг утром, 1 февраля, дороги Подмосковья загружены на 4 балла. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Из-за непогоды и плохой видимости усложняется дорожная ситуация на нескольких трассах Московской области.
Также движение затруднено на на трассах М-1 «Белорусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».
Кроме этого, в министерстве просят водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и заранее снижать скорость в населенных пунктах, особенно перед пешеходными переходами.
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«Общая загруженность областных дорог оценивается в 4 балла, однако на некоторых трассах движение затруднено. Заторы наблюдаются девяти шоссе в сторону области. В частности, задержки в пути могут быть при следовании из Москвы по Ленинградскому, Новорижскому, Новорязанскому, Пятницкому, Можайскому, Щелковскому, Калужскому, Носовихинскому и Каширскому шоссе », — рассказали в министерстве.
Кроме этого, в министерстве просят водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и заранее снижать скорость в населенных пунктах, особенно перед пешеходными переходами.
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Мира Полтева