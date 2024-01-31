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ЦИК завершила приём документов для регистрации кандидатов на пост президента РФ

31 января 2024, 21:34
Фото: istockphoto/bizoo_n

Фото: istockphoto/bizoo_n

Сегодня, 31 января, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) закончила принимать заявления, подписи и другие документы, необходимые для регистрации кандидатов на кресло президента РФ. Центризбирком завершил свою работу в этом направлении в 18:00 по московскому времени.
На данный момент ЦИК зарегистрировал четырёх кандидатов, которые будут баллотироваться на пост президента России: одного самовыдвиженца и троих представителей парламентских партий, напоминает пресс-служба контролирующего органа. Вице-спикер Государственной думы РФ Владислав Даванков представляет партию «Новые люди», председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий является лидером партии ЛДПР после смерти её основателя Владимира Жириновского, а Николай Харитонов баллотируется на должность главного чиновника российского государства от партии КПРФ.

Напомним, Владимир Путин вступил в президентскую гонку в качестве самовыдвиженца. В Центризбиркоме также уточнили, что на этапе проверки сейчас находятся подписи и документы у представителя партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина и идущего на президентские выборы от «Коммунистов России» Сергея Малинковича и Рады Русских, которая объявила об участии в выборах как самовыдвиженца.


Ещё один самовыдвиженец Анатолий Баташев привёз в ЦИК пять коробок подписей, сам признал, что их количество недостаточно, но оставил конечное решение за комиссией. Ранее свою кандидатуру снял глава партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин, заявивший о своей безоговорочной поддержке Владимира Путина. Отказалась от участия в выборах также выдвинутая непарламентской Демократической партии России» Ирина Свиридова. По некоторым данным, она не сумела собрать необходимые 100 тысяч подписей поддерживающих её граждан. Буквально накануне, 30 января, написал заявление об отказе от участия в выборах Андрей Богданов, представляющий Российскую партию свободы и справедливости (РПСС).

Окончательное решение о регистрации кандидатов для участия в выборах президента РФ либо об отказе в этом Центральная избирательная комиссия по закону должна принять не позднее 10 февраля 2024 года. Выборы впервые пройдут в течение трёх дней — 15, 16 и 17 марта.

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#президент
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Кирби: США не могут продолжать помогать Украине без одобрения Конгресса
31 января 2024, 22:44

Фото: iStock/rarrarorro

Соединённые Штаты не могут помогать Украине без одобрения конгрессом запроса президента Джо Байдена, с таким заявлением выступил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в ходе брифинга.
«Нет», — ответил Кирби на вопрос корреспондента о том, есть ли у Вашингтона альтернативный способ, с помощью которого можно было бы продолжить поддерживать Вооружённые силы Украины в обход одобрения конгрессом запроса американского лидера Джозефа Байдена.

Тем временем, ситуацию на Украине накаляется. На фоне потрясших интернет слухов об увольнении главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного, в The Washington Post выяснили, что между ним и президентом Владимиром Зеленским произошёл конфликт на из-за разногласий о необходимости мобилизовать 500 тысяч человек.

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#сша
#украина
#всу
#конгресс сша
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«Не пошли на поводу»: В МИД РФ прокомментировали решение суда ООН по иску Киева к Москве
МИД РФ: Международный суд ООН не признал Россию государством-агрессором
31 января 2024, 21:36

Фото: iStock/iDymax

Международный суд ООН отказался признавать Россию страной-агрессором и оставил Украину без компенсаций, соответствующее сообщение опубликовано на сайте российского МИД.
«Доводы российской стороны о безосновательности украинских инсинуаций были в Гааге услышаны: из заявленных Киевом на протяжении семилетнего разбирательства более чем 20 требований Суд отклонил практически все и оставил Украину без какой-либо компенсации», — говорится в сообщении российского министерства иностранных дел.

В МИД также подчеркнули, что суд ООН не стал идти на поводу у киевского режима и признавать Россию страной-агрессором.

Напомним, Украина подала иск к России ещё в 2017 году, потребовав признать действия Москвы в Крыму и Донбассе противоречащими международным конвенциям.

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#мид рф
#оон
#россия
#украина
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США разрабатывают план по созданию независимого государства Палестина
31 января 2024, 21:04

Фото: iStock/rarrarorro

США разрабатывают план по созданию независимого государства Палестина. Об этом сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
Он подчеркнул, что рассматривается широкий набор опций, который обсуждается с партнёрами в Палестине и правительстве США.

Ранее издание Axios писало, что американский госсекретарь Энтони Блинкен поручил подчинённым оценить все возможные варианты для признания Палестины независимым государством со стороны США и международного сообщества.

Кроме того, агентство Reuters сообщало, что Израиль и палестинское движение ХАМАС согласились на месячное перемирие и обмен военнопленными.

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#сша
#палестина
#госдеп
#план
#политика
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Захарова: Попытки Запада изъять российские активы — торговая война
31 января 2024, 20:32

Фото: istockphoto.com/iDymax

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки западных стран конфисковать российские активы рассматриваются РФ не просто как воровство, но и как торговая война.
«Наша позиция в отношении изъятия российских активов, которые незаконно заблокированы в ряде западных юрисдикций, неизменна. Мы рассматриваем это не только как банальное воровство, но и как торговую войну, эскалацию экономической агрессии Запада против нашей страны. Любые попытки конфискации принадлежащих нашей стране средств — грубое нарушение международного права», — приводит NEWS.ru слова Захаровой.

Представитель МИД РФ добавила, что Евросоюз от реальных действий останавливает лишь то, что европейским политикам понятно, что Россия примет ответные меры.

Ранее Мария Захарова заявляла, что украинские власти находятся в агонии, о чём говорит ситуация с возможной отставкой главкома ВСУ Валерия Залужного.

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#россия
#мария захарова
#мид рф
#ес
#евросоюз
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Политолог Светов: Зеленский пытался отстранить Залужного из-за конкуренции
31 января 2024, 20:06

Фото: istockphoto.com/Silent_GOS

Политолог Юрий Светов высказал мнение о том, что президент Украины Владимир Зеленский был намерен отстранить главкома ВСУ Валерия Залужного от должности, поскольку видел в нём конкурента на пост главы государства.
«В США Залужного видели прекрасной заменой Зеленскому на посту главы государства. В Вашингтоне считают, что нынешний украинский лидер не справляется с задачами, которые были перед ним поставлены. А это, прежде всего, контрнаступление, которое Зеленский с треском провалил», — поделился в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

Однако, считает Светов, и Залужный допустил ряд ошибок, включая его заявления западной прессе о тупике, в котором оказалась украинская армия.

Заместитель президента российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков также комментировал противостояние Зеленского и Залужного.

«Зеленский отражал политическую составляющую войны, которая вошла в конфликт с военно-стратегической целесообразностью, которую отражал Залужный. И когда наступление провалилось, — а Зеленский рассчитывал на военно-политический успех, — то в этих условиях противостояние Зеленского и Залужного было предопределено. Зеленский терял авторитет, а Залужный свой авторитет наращивал», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Сивков.

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#армия
#зеленский
#украина
#политика
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Столтенберг назвал четыре страны, которые смогут ослабить США
Столтенберг: Россия, Китай, Иран и КНДР объединятся, чтобы ослабить США
31 января 2024, 19:43

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия, Китай, Иран и КНДР могут объединиться, чтобы ослабить Соединённые Штаты Америки, с таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в США.
«Сегодня наши ценности злонамеренно атакуют внешние силы, которые пытаются их подорвать. Они угрожают нашему свободному миру, открыто оспаривают американское влияние. Они пытаются изменить глобальные правила, которые обеспечивают нашу общую безопасность. Мы живем в опасные времена», — прокомментировал ситуацию Столтенберг.

При этом, по словам генсека Россия, Китай, Иран и КНДР сейчас объединяются, чтобы оспорить былое влияние Соединённых Штатов и установить новый миропорядок. По его мнению, эти страны также намерены обрушить финансовую системы, основанную на господстве доллара.

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#россия
#китай
#иран
#кндр
#сша
#нато
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Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций Евросоюза
31 января 2024, 19:14

Фото: iStock/Mihrzn

Швейцария присоединилась к 12 пакету антироссийских санкций, соответствующая информация опубликована на сайте Федерального совета страны.
«Федеральный совет 31 января 2024 года принял решение о новых мерах в отношении России. Таким образом, он реагирует на продолжающуюся российскую военную агрессию на Украине и присоединяется к ЕС, который в декабре прошлого года принял свой 12-й пакет санкций. Новые меры вступают в силу с 1 февраля 2024 года», — ​говорится в обнародованном документе.

​Однако, отмечается, что Швейцария ​не ​согласилась сообщать о денежных переводах внутри страны, которые совершают физические или юридические лица, относящиеся к РФ.

Напомним, в 12 пакет антироссийских санкций Европейского союза включили 147 фигурантов, 86 из которых юридические лица, а 61 – физические. Помимо этого, в последнем пакете санкций указаны такие ограничения как: запрет на импорт из России алмазов и других товаров, а также запрет для россиян на получение руководящих должностей в европейских компаниях.

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#санкции
#евросоюз
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Путин: Россия никогда не забудет о преступлениях Киева против российских граждан
31 января 2024, 18:45

Фото: сайт Кремля

Россия всегда будет помнить о преступлениях киевского режима против российских граждан. Об этом заявил кандидат на пост президента РФ, действующий глава государства на встрече со своими доверенными лицами.
Российский лидер привёл в своеобразный анти-пример западные средства массовой информации, которые буквально по щелчку пальцев политиков-дрессировщиков занимают требуемые позиции. А после отработки заданной темы вычищают информационное поле, чтобы сделать невидимыми, а значит несуществующими, не устраивающие их заказчиков факты.

«Но мы не забудем о тех преступлениях, которые украинские власти совершают в отношении наших граждан», — сказал Путин.

Можно было бы вспомнить расстрелы мирных жителей в Мариуполе, атаки на детские сады и церкви на территории России, печально известную Аллею Ангелов в Донецке, где похоронены дети, погибшие в результате украинских обстрелов. Но президент России не стал углубляться в страшные детали преступлений Киева. Понятно, что Россия не злопамятна, но память у неё очень хорошая.

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#путин
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Стало известно, сколько ЕС потратил на вооружение для ВСУ за два года
Боррель: ЕС постратил 28 млрд евро за два года на вооружение для Киева
31 января 2024, 18:15

Фото: iStock/artJazz

Евросоюз за 2022-2023 годы поставил на Украину вооружения на 28 миллиардов евро. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Он подчеркнул, что затраченная на поставки сумма будет стремительно расти. Так, лишь в 2024 году Евросоюз планирует поставить на Украину оружия ещё на 21 миллиард евро.

Россия неоднократно направляла странам НАТО ноту в связи с поставками вооружения Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что любые поставки оружия будут законной целью для российской армии. Пресс-секретарь президента РФ, в свою очередь, заявлял, что отправка оружия не способствует успеху переговоров.

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#евросоюз
#украина
#финансирование
#вооружение
#всу
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