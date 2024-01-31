ЦИК завершила приём документов для регистрации кандидатов на пост президента РФ

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Сегодня, 31 января, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) закончила принимать заявления, подписи и другие документы, необходимые для регистрации кандидатов на кресло президента РФ. Центризбирком завершил свою работу в этом направлении в 18:00 по московскому времени.
На данный момент ЦИК зарегистрировал четырёх кандидатов, которые будут баллотироваться на пост президента России: одного самовыдвиженца и троих представителей парламентских партий, напоминает пресс-служба контролирующего органа. Вице-спикер Государственной думы РФ Владислав Даванков представляет партию «Новые люди», председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий является лидером партии ЛДПР после смерти её основателя Владимира Жириновского, а Николай Харитонов баллотируется на должность главного чиновника российского государства от партии КПРФ.
Напомним, Владимир Путин вступил в президентскую гонку в качестве самовыдвиженца. В Центризбиркоме также уточнили, что на этапе проверки сейчас находятся подписи и документы у представителя партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина и идущего на президентские выборы от «Коммунистов России» Сергея Малинковича и Рады Русских, которая объявила об участии в выборах как самовыдвиженца.
Ещё один самовыдвиженец Анатолий Баташев привёз в ЦИК пять коробок подписей, сам признал, что их количество недостаточно, но оставил конечное решение за комиссией. Ранее свою кандидатуру снял глава партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин, заявивший о своей безоговорочной поддержке Владимира Путина. Отказалась от участия в выборах также выдвинутая непарламентской Демократической партии России» Ирина Свиридова. По некоторым данным, она не сумела собрать необходимые 100 тысяч подписей поддерживающих её граждан. Буквально накануне, 30 января, написал заявление об отказе от участия в выборах Андрей Богданов, представляющий Российскую партию свободы и справедливости (РПСС).
Окончательное решение о регистрации кандидатов для участия в выборах президента РФ либо об отказе в этом Центральная избирательная комиссия по закону должна принять не позднее 10 февраля 2024 года. Выборы впервые пройдут в течение трёх дней — 15, 16 и 17 марта.
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Напомним, Владимир Путин вступил в президентскую гонку в качестве самовыдвиженца. В Центризбиркоме также уточнили, что на этапе проверки сейчас находятся подписи и документы у представителя партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина и идущего на президентские выборы от «Коммунистов России» Сергея Малинковича и Рады Русских, которая объявила об участии в выборах как самовыдвиженца.
Окончательное решение о регистрации кандидатов для участия в выборах президента РФ либо об отказе в этом Центральная избирательная комиссия по закону должна принять не позднее 10 февраля 2024 года. Выборы впервые пройдут в течение трёх дней — 15, 16 и 17 марта.
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Александр Бойцов