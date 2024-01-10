Три человека пострадали в аварии с отказавшими тормозами автокрана в Геленджике

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В Геленджике в результате аварии с автокраном, у которого отказали тормоза, пострадали три человека, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, инцидент произошёл вечером 10 января на Новороссийской улице.
Неисправный автокран пронёсся по улицам Геленджика, протаранив десять автомобилей. В результате, три водителя пострадали. При этом, степень тяжести их травм не уточняется.
Спецтехника смогла остановиться только врезавшись в стену дома. Водителя автокрана экстренно госпитализировали. Как сообщил он сам, у техники отказали тормоза.
Напомним, сегодня на трассе в Тюменской области погибла мать троих детей. Её автомобиль врезался в грузовик, после чего легковушку разорвало на две части.
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Неисправный автокран пронёсся по улицам Геленджика, протаранив десять автомобилей. В результате, три водителя пострадали. При этом, степень тяжести их травм не уточняется.
Напомним, сегодня на трассе в Тюменской области погибла мать троих детей. Её автомобиль врезался в грузовик, после чего легковушку разорвало на две части.
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Евгения Парфентьева