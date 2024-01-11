Количество жертв ДТП под Пензой увеличилось до восьми

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В Пензенской области на федеральной трассе «Урал» минивэн столкнулся с грузовиком. В результате ДТП скончались 8 человек. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в экстренных службах.
«В машине скорой помощи скончался один пострадавший и еще один в тяжелом состоянии госпитализирован», — рассказал собеседник агентства.Авария произошла примерно в 3:00 мск на 504 километре трассы «М-5» Урал.
Правоохранители выяснили, что водитель минивэна направлялся в сторону Москвы и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Volvo.
Сейчас на месте трагедии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.
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