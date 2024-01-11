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Количество жертв ДТП под Пензой увеличилось до восьми

Экстренные службы: количество жертв ДТП в Пензенской области выросло до 8-ми
11 января 2024, 07:59
Фото: istock / Evgen_Prozhyrko

Фото: istock / Evgen_Prozhyrko

В Пензенской области на федеральной трассе «Урал» минивэн столкнулся с грузовиком. В результате ДТП скончались 8 человек. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в экстренных службах.

«В машине скорой помощи скончался один пострадавший и еще один в тяжелом состоянии госпитализирован», — рассказал собеседник агентства.
Авария произошла примерно в 3:00 мск на 504 километре трассы «М-5» Урал.


Управление МВД по Пензенской области в телеграм-канале сообщили о семи погибших. Уточняется, что умершие были внутри минивэна, еще два человека пострадали.

Правоохранители выяснили, что водитель минивэна направлялся в сторону Москвы и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Volvo.

Сейчас на месте трагедии работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

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На Сахалине вертолёт Ми-8 вылетел на поиски пропавшего мужчины
На Сахалине вертолёт Ми-8 вылетел на поиски пропавшего мужчины — МЧС
11 января 2024, 05:23

Фото: iStock/camptoloma

На Сахалине утром 11 января на поиски мужчины, пропавшего в акватории Татарского пролива, вылетел вертолёт Ми-8. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на управление МЧС по региону.
Уточняется, что на вертолёте вылетели спасатели поисково-спасательного отряда им. Валерия Полякова ГУ МЧС по Сахалинской области.

«Сотрудникам МЧС России предстоит провести осмотр акватории Татарского пролива», — проинформировали в ведомстве.

Там добавили, что 32-летний мужчина 9 января вышел в море в районе села Красногорск на резиновой лодке, после чего пропал.

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#спасатели
#мчс
#море
#мужчина
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В Подмосковье ликвидировали открытое горение в цехе полимерной продукции
МЧС: в Подмосковье ликвидировали открытое горение в цехе полимерной продукции
11 января 2024, 04:57

Фото: iStock/sarawutk

Пожарные успешно потушили открытое горение в цехе по производству полимерной продукции в поселке Обухово Московской области, сообщается в официальном канале МЧС РФ в Telegram.
Ранее ведомство информировало о возгорании кровли цеха на площади 8 тысяч квадратных метров в поселке Обухово Московской области, с предварительной информацией о отсутствии пострадавших.

«В регионе Московской области сотрудники МЧС России успешно ликвидировали открытое горение. В настоящее время проводится проливка и разборка конструкций», — отмечено в официальном сообщении.
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#пожар
#пожарный
#здание
#сотрудники
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В Москве локализовали пожар в административно-производственном здании
МЧС: в Москве локализовали пожар в административно-производственном здании
11 января 2024, 04:40

Фото: iStock/MattGush

Пожар в административно-производственном здании на шоссе Энтузиастов в Москве удалось взять под контроль, сообщили в телеграм-канале МЧС.
Огонь удалось локализовать на площади в 2 тысячи квадратных метров. Ранее ведомство уведомило о возгорании в данном здании на шоссе Энтузиастов в Москве. Информация о пострадавших не поступало. На место происшествия направлен пожарный поезд.

«Пожарные МЧС России в Москве успешно ограничили огонь на площади 2000 квадратных метров», — говорится в официальном сообщении.
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#поезд
#мчс
#пожарный
#шоссе
#пожарные
#происшествия
#информация
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На востоке Москвы вспыхнул пожар в здании площадью тысяча квадратных метров
МЧС: В Москве вспыхнул пожар в здании площадью тысяча квадратных метров
11 января 2024, 03:50

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Москве на шоссе Энтузиастов горит здание площадью 1000 квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

«По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание в одноэтажном административно-производственном здании около 1 тысячи квадратных метров», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что в настоящее время проводится наращивание сил и средств.

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#землетрясение
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В США 25 января состоится первая казнь заключенного с помощью азота
11 января 2024, 03:22

Фото: iStock/Nastco

В США 25 января состоится первая в истории страны казнь заключённого с использованием азота. Согласно судебным документам, суд штата Алабама не стал её запрещать, пишет РИА Новости.
Казнить планируется осуждённого за убийство женщины в 1988 году Кеннета Юджина Смита. Отмечается, что убийство американки заказал её супруг-священник, рассчитывающий получить страховку и рассчитаться с долгами.

«Его планируется казнить с помощью нового метода — азотной гипоксии — 25 января 2024 года», — говорится в судебных документах.

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#убийство
#смерть
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МЧС: В Ярославской области загорелась кровля склада
11 января 2024, 02:48

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

В Ярославской области горит кровля склада на площади 3,9 тысячи квадратных метров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Отмечается, что пожар случился 11 января в Гаврилов-Ямском районе на улице Радищева.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение кровли складского помещения. Существовала угроза распространения на соседние здания. Благодаря слаженным действиям огнеборцев, в 01:45 пожар удалось локализовать на площади 3,9 квадратов», — проинформировали в МЧС.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. В тушении пожара участвовали более 30 человек и 11 единиц техники.

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#мчс
#пожар
#происшествия
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В Подмосковье загорелся цех по производству полимерной продукции
МЧС: в Подмосковье загорелся цех по производству полимерной продукции
11 января 2024, 01:53

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

На территории поселка Обухово в Московской области возник пожар на площади 8 тысяч квадратных метров, затронувший кровлю цеха по производству полимерной продукции. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, инцидент произошел 10 января, и по предварительной информации, пострадавших нет.
В 23:50 поступило сообщение о происшествии по адресу: Московская область, Богородский г.о., поселок Обухово, ул. Ленина, д. 87. Первые пожарно-спасательные подразделения, прибыв на место, обнаружили, что горит крыша здания, где расположен цех по производству полимерной продукции.

Сотрудники предприятия успели эвакуироваться до прибытия службы пожаротушения. На ликвидацию пожара отправлены более 100 человек и 33 единицы техники.

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#крыша
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У берегов Камчатки произошло землетрясение — РАН
11 января 2024, 00:51

Фото: iStock/Petrovich9

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.
«Землетрясение магнитудой 4,5 зарегистрировано в 113 км к востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 92 км под морским дном», — говорится в публикации.

Отмечается, что землетрясение не ощущалось в населённых пунктах. Угроза цунами также не объявлялась.

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#землетрясение
#камчатка
#ран
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СК завёл дело после гибели людей под колёсами поезда на станции «Рижская»
10 января 2024, 22:21

Фото: iStock/Akintevs

В Москве завели уголовное дело после гибели трёх человек под колёсами поезда на станции «Рижская», об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в своём Telegram-канале.
Напомним, трагедия произошла вечером 10 января. По информации Telegram-канала SHOT, двое мужчин и женщина перебегали железнодорожные пути в неположенном месте, в результате чего попали под колёса электрички. Все трое скончались на месте происшествия от полученных травм.

При этом, по информации следствия, машинист заметил людей на путях и попытался экстренно затормозить, однако, не смог избежать столкновения.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

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