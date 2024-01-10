В ДТП на трассе погибла многодетная мать из Тюменской области.

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Мать троих детей из Тюменской области погибла в страшной аварии на трассе, об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.
По информации ведомства, трагедия произошла на 180-м километре автодороги Шадринск — Ялуторовск.
В ведомстве также подчеркнули, что легковой автомобиль, которым управляла женщина, врезался в грузовик. Именно от этого столкновения машину многодетной матери и разорвало на две части.
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«От удара легковой автомобиль разорвало на две части и разбросало на расстоянии около 50-ти метров. Погибла 34-летняя жительница Исетского района, у нее остались трое детей», — прокомментировали ситуацию представители Госавтоинспекции.
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Евгения Парфентьева