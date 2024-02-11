На Ставрополье машина столкнулась с товарным поездом, трое детей погибли

Фото: iStock/Smederevac
На Ставрополье три ребёнка погибли при столкновении автомобиля и товарного состава. Об этом сообщает краевое ГУ МЧС.
«На восьмом километре железной дороги Светлоград — Благодарный на регулируемом переезде столкнулись товарный состав и легковушка. Пожарные МЧС России отключили аккумулятор в автомобиле и деблокировали пять человек, в том числе троих детей. К сожалению, все дети погибли», — говорится в сообщении.
Уточняется, что взрослые пострадавшие в настоящее время переданы врачам. Всего на месте инцидента задействованы 24 человека и десять единиц техники.
Читайте также:
В Москве с кишечной инфекцией госпитализировали пятерых учеников школы им. Колмогорова
В городе Майский в Кабардино-Балкарии горит центральный рынок
Африканский банкир погиб вместе с семьёй при крушении вертолёта в США
Диана Аванесян