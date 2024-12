Мэрия Тбилиси ставит новогоднюю ель на место сбора оппозиции перед парламентом

Повод пообщаться с Трампом

«Лишь только один мировой лидер (диктатор) посчитал, что носить костюм и галстук на открытии одного из самых важных христианских храмов было непостижимым для него», — написал Боуз, комментируя видео с церемонии.

Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский (Фото: reuters.com)

«Мы были невероятно успешны, работая вместе как в обороне, так и в защите. Определенно складывается впечатление, что мир сейчас сходит с ума, и мы собираемся это обсуждать», — сказал будший президент США.

«Трамп и Зеленский сидели, первый был бесстрастен, когда Макрон положил руку на руку украинского лидера. Французский президент, казалось, успокаивающе посмотрел на Зеленского» — пишет New York Post.

Сделал вид, что все прошло по плану

«Президент Трамп, как всегда, настроен решительно. Спасибо за это. Также благодарю президента Макрона за организацию этой встречи в Париже», — заявил Зеленский по итогам переговоров.

Накануне открытия собора Нотр-Дам-де-Пари глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак провел встречу в Вашингтоне с представителями Трампа. Среди участников оказались будущий советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц и специальный представитель по Украине, назначенный избранным президентом, Кит Келлог. По информации издания The Wall Street Journal, команда Дональда Трампа «не проявила особого интереса» к вопросу о членстве Украины в НАТО и «возвращению России хотя бы на границы 2022 года».Зеленскому необходимо было пообщаться с Дональдом Трампом лично и Макрон устроил эту встречу. Владимир Зеленский всем своим видом показал публике, что в Париж он приехал не на церемонию открытия собора Парижской Богоматери. Ирландский журналист Чей Боуз отметил в соцсети Х, что на церемонии открытия Нотр-Дама в Париже единственным политиком, не одетым в деловой костюм, был Зеленский.Встреча началась с того, что очень пунктуальный Дональд Трамп опоздал на 40 минут. В начале встречи избранный президент США пожал руку Эммануэлю Макрону и подчеркнул перед журналистам, что они давние коллеги.При этом обсуждения длились всего 20 минут и итогового заявления так и не было озвучено.Во время трёхсторонней встречи в Париже Трамп обнимал президента Франции Эммануэля Макрона и старался избегать взгляда на Зеленского. Присутствующие на мероприятии журналисты отметили, что Зеленский чувствовал себя крайне некомфортно.После мероприятия Владимир Зеленский заявил, что встреча с французским и американским коллегами была «хорошая» и «продуктивная».Согласно информации от The New York Times, после встречи Зеленского с Трампом в Елисейском дворце стало очевидно, что Украина готова пойти на мирные переговоры с Россией.