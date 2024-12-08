Мэрия Тбилиси ставит новогоднюю ель на место сбора оппозиции перед парламентом

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Мэрия Тбилиси начала установку праздничной новогодней ели. Место для этого выбрано на площади перед парламентом, что серьёзно нарушает планы оппозиции, выбравшую эту точку для ежедневных собраний.
Ёлку устанавливают на этом месте каждый год, сообщает РИА Новости. Её основа искусственная, а ветви — настоящие. Дерево очень высокое, его высота практически равна высоте самого здания парламента Грузии. Что касается основания, то оно занимает почти всю площадку, на которой ежедневно устраивают свои встречи протестующие.
В настоящее время оппозиционно настроенные элементы собираются небольшими группами в разных местах площади перед парламентом. Установку новогодней ёлки на всякий случай охраняет полиция.
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Александр Бойцов