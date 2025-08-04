В подмосковном парке Захарово устанавливают памятник Дарье Дугиной
В парке Захарово, расположенном недалеко от места гибели политолога и публициста Дарьи Дугиной, будет установлен памятник в ее честь. Об этом пишет РИА Новости.
Открытие запланировано на 20 августа, в годовщину трагической смерти Дугиной.
Напомним, что Дарья Дугина погибла в результате взрыва автомобиля на Можайском шоссе в 2022 году. Следственные органы, в частности ФСБ, заявили, что за этим преступлением стоят украинские спецслужбы, а исполнителем выступила гражданка Украины Наталья Вовк. Бронзовый памятник высотой 3,5 метра уже доставлен в парк Захарово, и в настоящее время ведутся работы по его установке.
Глава Одинцовского городского округа сообщил, что проект памятника включает в себя благоустройство прилегающей территории: планируется установка скамеек и освещения.
До этого председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал, что алгоритмы искусственного интеллекта помогали раскрыть убийства Дарьи Дугиной.
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