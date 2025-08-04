В подмосковном парке Захарово устанавливают памятник Дарье Дугиной

04 августа 2025, 07:49

Дарья Дугина (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

В парке Захарово, расположенном недалеко от места гибели политолога и публициста Дарьи Дугиной, будет установлен памятник в ее честь. Об этом пишет РИА Новости.