Turkish Airlines оставила без багажа 42 пассажиров двух рейсов из Антальи в Москву
Turkish Airlines не загрузила багаж 42 российских туристов в Анталье
Багаж пассажиров из Антальи доставят рейсами TK-3168 и TK-211. Turkish Airlines пообещали доставить вещи отдельными самолётами в течение суток.
4 августа авиакомпания Turkish Airlines не погрузила багаж 42 российских туристов на рейсы TK-3038 и TK-3002, вылетавшие из Антальи в московский аэропорт Внуково. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, забытые вещи отправят досылочными рейсами.
В официальном Telegram-канале аэропорта Внуково заявили: «Авиакомпания приносит искренние извинения за доставленные неудобства. Чтобы минимизировать ожидание рейсы с досылочным багажом прибывают с минимальным интервалом».
Причина инцидента не названа — в Turkish Airlines оперативно не прокомментировали ситуацию.