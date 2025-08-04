Turkish Airlines оставила без багажа 42 пассажиров двух рейсов из Антальи в Москву

04 августа 2025, 03:45

Turkish Airlines не загрузила багаж 42 российских туристов в Анталье

Фото: istockphoto/structuresxx

Багаж пассажиров из Антальи доставят рейсами TK-3168 и TK-211. Turkish Airlines пообещали доставить вещи отдельными самолётами в течение суток.





4 августа авиакомпания Turkish Airlines не погрузила багаж 42 российских туристов на рейсы TK-3038 и TK-3002, вылетавшие из Антальи в московский аэропорт Внуково. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани, забытые вещи отправят досылочными рейсами.



В официальном Telegram-канале аэропорта Внуково заявили: «Авиакомпания приносит искренние извинения за доставленные неудобства. Чтобы минимизировать ожидание рейсы с досылочным багажом прибывают с минимальным интервалом».