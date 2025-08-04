Олег Зубков пройдет контрольное обследование в Краснодаре после нападения льва в «Тайгане»
Владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков отправится на обследование
Олег Зубков в Краснодар для оценки динамики восстановления после нападения льва, сохраняя приверженность работе с хищниками.
4 августа Олег Зубков подтвердил планы пройти контрольное обследование в Краснодарской краевой клинической больнице №1, где в июне ему провели операцию после нападения 250-килограммового льва.
«Командный голос еще не вернулся, а без него в саванне делать нечего, не брать же с собой микрофон. И это главная помеха для посещения сафари и общения со львами», — пояснил он.
Несмотря на травмы (повреждение трахеи, сухожилий руки и шейных позвонков), Зубков продолжает руководить парком, занимается с львятами и плавает в бассейне для реабилитации. 1 августа Зубков впервые после инцидента зашёл в вольер со львами, чтобы достать упавший телефон туриста.
Хищник, напавший в июне, остаётся в парке — решение Росприроднадзора исключило его усыпление, так как инцидент признан следствием инстинктивной реакции на резкий звук двери при кормлении.
* — владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.