Олег Зубков пройдет контрольное обследование в Краснодаре после нападения льва в «Тайгане»

04 августа 2025, 03:37

Владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков отправится на обследование

Олег Зубков (Фото: Instagram* @Park_taigan)

Олег Зубков в Краснодар для оценки динамики восстановления после нападения льва, сохраняя приверженность работе с хищниками.





4 августа Олег Зубков подтвердил планы пройти контрольное обследование в Краснодарской краевой клинической больнице №1, где в июне ему провели операцию после нападения 250-килограммового льва.





«Командный голос еще не вернулся, а без него в саванне делать нечего, не брать же с собой микрофон. И это главная помеха для посещения сафари и общения со львами», — пояснил он.