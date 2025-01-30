В подмосковном посёлке Мещерское снесли аварийный дом на 14 квартир

Двухэтажный кирпичный дом с 14 квартирами, находившийся в аварийном состоянии, снесли в посёлке Мещерское городского округа Чехов, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Общая площадь многоквартирного дома составляла немногим более 280 квадратных метров. Из-за морального и физического износа здание признали аварийным, жильцов оттуда расселили, а постройку внесли в список на ликвидацию. И в четвёртом квартале 2024 года силами администрации округа были проведены работы по демонтажу дома», — рассказал министр областного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.В настоящее время участок, который занимал дом, освобождён от аварийного здания и очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать эту территорию, администрация муниципалитета ещё не приняла.
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Лев Каштанов