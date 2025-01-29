В Сергиево-Посадском округе снесли нежилую кирпичную заброшку

В современном мире мы всё чаще сталкиваемся с понятием «эскалация». Этот термин, который изначально использовался в военной и политической сферах, теперь применяется в самых разных контекстах и стал универсальным способом описания процессов, связанных с ростом интенсивности или серьёзности чего-либо.