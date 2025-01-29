В Сергиево-Посадском округе снесли нежилую кирпичную заброшку

Заброшенное нежилое одноэтажное кирпичное здание, находившееся в аварийном состоянии, снесли в посёлке Заречный Сергиево-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Здание находилось в непосредственной близости от жилой застройки. Оно долго не использовал и со временем основные элементы его строительных конструкций почти полностью разрушились. В результате постройку включили в список на ликвидацию и в четвёртом квартале 2024 года снесли силами администрации округа», — рассказал министр регионального правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.В настоящее время участок, который занимало здание, полностью освобождён от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, власти муниципалитета пока не приняли.
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