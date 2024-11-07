В подмосковном посёлке Пограничный проведут капремонт детского сада

Итоги Всероссийского чемпионата «ЮниорМастерс. Креатив» были подведены 5 ноября. Чемпионат проходил в три этапа и был ориентирован на детей от 10 до 17 лет, желающих развивать свои навыки в креативных индустриях, таких как мода, ремёсла и медиа (анимация, мобильное кино), сообщает пресс-служба администрации г.о. Шатура.