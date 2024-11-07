В подмосковном посёлке Пограничный проведут капремонт детского сада

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Детский сад, расположенный в посёлке Пограничный городского округа Серпухов, планируется капитально отремонтировать, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, соответствующее извещение размещено в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Детский сад в Пограничном был построено в 1986 году, общая площадь двухэтажного здания составляет более 1,9 тыс. квадратных метров. Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и выполнить капитальный ремонт, а также поставить всё оборудование, необходимое для эксплуатации этого объекта», — говорится в сообщении.Завершить ремонт планируется в 2025 году.
Начальная цена лота составляет 186 млн 521 тысячу 686 рублей 97 копеек. Заявки принимаются до 13 ноября.
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