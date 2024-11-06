Детскую поликлинику в Шатуре открыли после капремонта на новом месте

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура
В Шатуре после капремонта открыли детскую поликлинику на ул. Строителей. Педиатры принимают маленьких пациентов в обновлённых кабинетах в бывших помещениях станции переливания крови, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Для врачей и детей на новом месте создали лучшие условия. Кабинеты оснащены всем необходимым, в коридорах установлена новая удобная мебель, много пеленальных столов, игровая зона, экраны для показа мультфильмов. У входной группы оборудован навес для колясок и велосипедов», – рассказали в администрации.Старые помещения детской поликлиники закрылись на ремонт. После его окончания малышей будут принимать по обоим адресам. У каждого педиатра и профильного специалиста появится собственный кабинет, который не придётся делить с коллегами. В будущем возможно расширение штата медучреждения.
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Лора Луганская