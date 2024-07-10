В посёлке Восход отремонтируют школу, построенную 59 лет назад

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Школу, построенную в подмосковном посёлке Восход в 1965 году, ждёт капитальный ремонт, подряд на выполнение работ выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик, который возьмётся за ремонт трёхэтажного здания школы, должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, капитально отремонтировать постройку и поставить всё оборудование, необходимое для эксплуатации школы», — говорится в сообщении.Общая площадь здания составляет свыше 3,5 тыс. квадратных метров. Капитальный ремонт должен быть закончен в 2025 году.
Начальная цена лота — 366 миллиона 751 тысяча 920 рублей, заявки принимаются до 24 июля. Работы будут оплачены из бюджета региона.
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