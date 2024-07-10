В Лыткарине капитально отремонтируют больницу

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Капитальный ремонт ждёт здание Лыткаринской больницы, завершить работы планируется к 2026 году, в настоящее время ведётся поиск подрядчика, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Извещение о конкурсе на выполнение работ опубликовано в единой информационной системе в сфере закупок. Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и выполнить капитальный ремонт», — говорится в сообщении.Отмечается, что трёхэтажное здание Лыткаринской больницы было построено в 1963 году, его общая площадь составляет свыше 3,4 тыс. квадратных метров.
Начальная цена лота — 643 миллиона 591 тысяча рублей. Заявки принимаются до 23 июля.
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