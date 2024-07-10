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В Лыткарине капитально отремонтируют больницу

10 июля 2024, 14:16
Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

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Капитальный ремонт ждёт здание Лыткаринской больницы, завершить работы планируется к 2026 году, в настоящее время ведётся поиск подрядчика, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Извещение о конкурсе на выполнение работ опубликовано в единой информационной системе в сфере закупок. Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и выполнить капитальный ремонт», — говорится в сообщении.
Отмечается, что трёхэтажное здание Лыткаринской больницы было построено в 1963 году, его общая площадь составляет свыше 3,4 тыс. квадратных метров.



Начальная цена лота — 643 миллиона 591 тысяча рублей. Заявки принимаются до 23 июля.

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#лыткарино
#капремонт
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#капитальный ремонт
#здравоохранение
#комитет по конкуретной политике мо
В люберецком ЖК «Жулебино парк» открыли новую детскую поликлинику
10 июля 2024, 14:22

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Люберцах открыли новую детскую поликлинику, рассчитанную на 100 посещений в смену. Она расположена в новом ЖК «Жулебино парк» в южной части городского округа, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Люберцы – динамично развивающийся округ, где строят жилые комплексы. Важно, чтобы необходимая инфраструктура была доступна жителям. Благодаря открытию поликлиники получать медицинскую помощь рядом с домом смогут дети всего жилкомплекса», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Медучреждение является филиалом детского поликлинического отделения № 1 и входит в состав Люберецкой областной больницы. В поликлинике организованы зоны комфортного ожидания приёма, установлена современная навигация, имеются колясочная и пеленальные столики. Для маленьких пациентов оборудованы игровые уголки.

Принимать пациентов будут врачи-педиатры, врач УЗИ, офтальмолог, хирург, отоларинголог и кардиолог.

«Новая поликлиника будет обслуживать детское население домов, расположенных рядом. Там открыты кабинет «Справка в один шаг», процедурный и прививочный кабинеты, проводятся диагностические исследования», – рассказала заведующая поликлиникой №1 Люберецкой областной больницы Наталья Балябина.

В министерстве напомнили, что записаться на приём к специалисту можно по номеру 122, через региональный портал госуслуг «Здоровье» и через чат-бот в Telegram.

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#подмосковье
#московская область
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#люберцы
#жк
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#минздрав мо
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В солнечногорском посёлке Жуково готов к открытию новый ФАП
10 июля 2024, 12:58

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Фельдшерско-акушерский пункт построили в посёлке Жуково городского округа Солнечногорск, новое медучреждение уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Здание ФАПа одноэтажное, его общая площадь составляет 200 квадратных метров. В медицинском учреждении есть кабинеты врачей, прививочный кабинет, смотровая и процедурная, а также палата для пациентов, стерилизационная комната, помещение для персонала и аптечный пункт», — говорится в сообщении.
На прилегающей территории обустроили парковку, места для отдыха и провели озеленение.

Новый ФАП будет обслуживать около полутора тысяч человек. За одну смену медучреждение сможет принять 36 пациентов.

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#солнечногорск
#фап
#строительство
#здравоохранение
#министерство строительного комплекса мо
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В клинской деревне Решоткино открыли отремонтированный ФАП
10 июля 2024, 10:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Решоткино городского округа Клин открылся после ремонта, качество проделанной работы проверила глава округа Алёна Сокольская, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Важно, что единые стандарты профессиональной медицинской помощи в нашем Подмосковье распространяются на всех жителей, независимо от того, город или село они выбрали местом своего проживания», — подчеркнула Алёна Сокольская.
Ремонт ФАПа проводился по программе «Здравоохранение Подмосковья». В ходе работ медучреждение полностью обновили, включая замену всех инженерных коммуникаций, сантехники, мебели и медицинского оборудования.

ФАП в селе Решоткино обслуживает полторы тысячи пациентов — это местные жители, а также люди, проживающие в деревнях Введенское и Коноплино.

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#клин
#фап
#капремонт
#капитальный ремонт
#здравоохранение
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Видновские врачи достали из дыхательных путей двух детей неожиданные предметы
10 июля 2024, 10:49

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Видновской больницы помогли двум детям, достав у них из дыхательных путей арахис и пластиковую заячью голову. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар почти в одно время обратились родители трёхлетней девочки с инородным телом в дыхательных путях и четырёхлетнего мальчика с жалобами на слизистые выделения с неприятным запахом из носа. Медики извлекли из носового хода девочки пластиковую заячью голову диаметром 10 мм, которая оставалась в носу малышки сутки, а у мальчика – половину арахиса, которая провела там не менее двух недель и даже успела ферментироваться.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сейчас дети чувствуют себя хорошо и уже выписаны. Врачи напомнили, что малышей ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра, особенно если они могут дотянуться до мелких предметов.
«Такие предметы, как пуговицы, бусины, батарейки, детальки конструктора, пища и насекомые, могут попасть в носовую полость у ребенка как случайно, так и осознанно. Важно вовремя обнаружить инородное тело и как можно скорее обратиться к врачу. Это поможет избежать таких осложнений, как воспаление, дыхательная недостаточность, удушье и бронхиальная обструкция», – подчеркнул врач-оториноларинголог Видновской больницы Рауль Тен.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

По его словам, главные симптомы, на которые стоит обратить внимание, - тяжёлое дыхание ребёнка, выделения из одной ноздри, кровотечение, гнусавый голос, головокружение, нарушение сна и аппетита.

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#минздрав мо
#здоровье
#дети
#врачи
#подмосковье
#московская область
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#больница
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Более 830 тыс. детей прошли в Подмосковье медосмотры с начала года
10 июля 2024, 10:28

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Медосмотры в поликлиниках и образовательных учреждениях с начала года прошли уже более 830 тысяч подмосковных детей.
Такие данные привела первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
«Проверить здоровье своих детей родители могут не только в поликлинике, но и, например, в детсаду или школах. Бригады наших врачей выезжают в образовательные учреждения. Только с начала года медицинские осмотры в поликлиниках и школах прошли уже более 830 тысяч детей. Получить результаты родители могут в личном кабинете регионального портала госуслуг. Они отобразятся там в течение 45 дней», – уточнила Болатаева.
Как рассказали в подмосковном Минздраве, в Московской области проводятся профилактические осмотры детей в определённые возрастные периоды. Это позволяет уточнить группу здоровья, выявить различные патологии, заболевания и риски их развития.

При этом в министерстве добавили, что за аналогичный период прошлого года профосмотры прошли на 106 тыс. детей меньше.

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#здравоохранение
#минздрав мо
#дети
#медосмотр
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье нейросеть проанализировала более 280 тыс. медицинских снимков
10 июля 2024, 09:55

Фото: iStock/Smederevac

Свыше 280 тысяч медицинских снимков помог проанализировать врачам Московской области искусственный интеллект с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
«Нейросеть анализирует рентгеновские снимки и делает заключение. Эту информацию врач использует как дополнительное мнение при постановке диагноза. С начала года искусственный интеллект распознал 191 тысячу флюорографий, 55 тысяч маммографий и 35 тысяч КТ грудной клетки», — отметила глава областного министерства Надежда Куртяник.
Она подчеркнула, что использование нейросети помогло точнее определять патологии, а время описания исследования сократить до двух минут. При этом результаты диагностики автоматически отправляются в электронную карту пациента.

В настоящее время искусственный интеллект используется для распознавания рентгеновских снимков в 51 медицинском учреждении Подмосковья. Нейросеть умеет выявлять одиннадцать патологий, в том числе — сразу несколько на одном снимке.

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#подмосковье
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Подмосковные врачи назвали идеальную для региона сезонную ягоду
Подмосковные врачи раскрыли пользу земляники как природного антибиотика
09 июля 2024, 22:40

Фото: iStock / Nataliia_Melnychuk

Земляника давно известна своими полезными свойствами. Так, по содержанию кальция она на первом месте среди всех фруктов и ягод, рассказала врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова.
«Садовая и лесная земляника – идеальная сезонная ягода в наших широтах, настоящий суперфуд. В ней есть и витамин С, и витамины группы В, и бета-каротиноиды. Эти вещества важны для кроветворения, проведения нервных импульсов, работы сердечно-сосудистой и нервной системы», – отметила Басова.
По её словам, ягода является своеобразным природным антибиотиком, поэтому больным ОРВИ её можно смело включать в рацион. Земляника также полезна при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, холецистите, гастрите. Ягода нормализует обмен веществ.

В свою очередь, главный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева отметила, что полезны не только плоды земляники, но и листья. Они известны как хорошее мочегонное средство. При этом врач предостерегла от употребления земляники натощак. Должны быть осторожны с этой ягодой и аллергики.

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#здоровье
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#ягоды
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#нисо одинаева
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Врачи мобильного комплекса НИКИ детства с начала года осмотрели 6 тыс. детей
09 июля 2024, 20:42

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Специалисты мобильного комплекса Научно-исследовательского клинического института детства с начала года осмотрели более 6 тысяч детей. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«С начала года наши специалисты совершили 77 выездов, в ходе которых осмотрели свыше 6 тысяч детей. Порядка 542 пациентов направили в наш институт на углублённое обследование. Благодаря таким выездам врачи могут своевременно обнаружить заболевание и начать лечение», – пояснила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
Как отметили в министерстве, в регионе для повышения доступности медицинской помощи врачи проводятся выездные осмотры маленьких пациентов на мобильном комплексе. Выездная бригада состоит из невролога, пульмонолога, аллерголога, гастроэнтеролога, эндокринолога, кардиолога, нефролога и врача ультразвуковой диагностики.

Передвижной мобильный комплекс оснащён современной медицинской техникой – клинико-диагностической лабораторией, аппаратами эхокардиографии и УЗИ экспертного класса.

В региональном Минздраве напомнили, что за прошлый год врачи мобильной бригады осмотрели более 12 тыс. маленьких пациентов из Подмосковья. Около 900 были направлены в многопрофильный стационар НИКИ детства для детального обследования.

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#минздрав мо
#здравоохранение
#ники детства
#дети
#врачи
#здоровье
#подмосковье
#московская область
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В посёлке Марков Лес после ремонта возобновил работу ФАП
09 июля 2024, 20:14

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В посёлке Марков Лес городского округа Клин после ремонта начал приём пациентов фельдшерско-акушерский. Медицинскую помощь в ФАПе смогут получать около 500 жителей, в том числе дети, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Мы уделяем особое внимание первичному звену и развитию сельской медицины, так как профилактика и диагностика заболеваний начинаются именно там. В ФАПе, помимо приёма фельдшера, планируются консультации узкопрофильных специалистов. Также можно будет пройти первый этап диспансеризации и вакцинацию», – перечислил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Он добавил, что в ФАПе также проводится диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниям, доступны телемедицинские консультации

В министерстве напомнили, что записаться на приём к фельдшеру в ФАП посёлка Марков Лес можно по телефонному номеру 122 и через региональный портал госуслуг «Здоровье».

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#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
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#подмосковье
#московская область
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