В подмосковном селе Протасово снесли заброшенный ДК

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Заброшенное здание бывшего дома культуры снесли на улице Победы в селе Протасово городского округа Коломна, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Одноэтажное кирпичное здание бывшего ДК общей площадью чуть более 500 квадратных метров находилось в центре села, рядом с жилой застройкой. Оно долгое время не эксплуатировалось и пришло в негодность. В здании не было окон и дверей, повреждена крыша. Жители через портал «Добродел» отправляли запросы на снос заброшенного здания, и весной текущего года бывший ДК ликвидировали», — говорится в сообщении.В настоящее время здание снесли, строительный мусор вывезли, участок полностью свободен от аварийной постройки. На освободившейся территории проведут работы по благоустройству.
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Лев Каштанов