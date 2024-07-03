В селе Жучки снесли ветхий дом на восемь квартир

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Аварийный одноэтажный многоквартирный жилой дом 1953 года постройки снесли в селе Жучки Сергиево-Посадского городского округа, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Площадь обветшавшей постройки составляла около 170 квадратных метров. Жильцам, занимавшим восемь квартир дома, предоставили новую жилплощадь в рамках подмосковной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». После чего в мае текущего года аварийный дом снесли», — говорится в сообщении.В настоящее время участок под домом полностью освобождён от постройки и строительного мусора. Решение о том, как будет использована эта земля, ещё не принято.
Всего на территории Сергиево-Посадского округа было выявлено 294 аварийных постройки, объектов незавершённого строительства и самостроя. В настоящее 214 таких построек либо снесли, либо достроили и привели в соответствие с нормами. Работа в этом направлении продолжается.
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