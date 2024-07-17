В подмосковном Роспотребнадзоре назвали правила сбора и приготовления грибов

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Грибникам следует отказаться от сбора грибов вдоль железных и автомобильных дорог, в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий и на кладбищах.
В этих местах могут скапливаться токсичные элементы, сообщила начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.
По словам эксперта, важно собирать грибы именно с ножками, так как по ножке гриба его можно отличить от ядовитых двойников. Например, сыроежку и бледную поганку можно различить только по наличию «юбочки» на ножке.
Грибы противопоказаны детям до 14 лет. Кроме того, их не рекомендуется употреблять людям с заболеваниями печени, поджелудочной железы и кишечника. Это очень тяжёлая пища, заключила Раева.
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По словам эксперта, важно собирать грибы именно с ножками, так как по ножке гриба его можно отличить от ядовитых двойников. Например, сыроежку и бледную поганку можно различить только по наличию «юбочки» на ножке.
«Грибы лучше собирать в корзинку, поскольку в ведре или полиэтиленовом пакете они быстро портятся. Дома нужно обязательно сразу перебрать грибы по видам и отдельно готовить каждый вид гриба. Не надо их смешивать», – сказала Раева РИА Новости.Она добавила, что без предварительного отваривания можно использовать только белые грибы, рыжики и грузди. Все остальные необходимо предварительно отваривать не менее 10-15 минут. Затем нужно слить отвар, промыть грибы и дальше готовить на своё усмотрение.
Грибы противопоказаны детям до 14 лет. Кроме того, их не рекомендуется употреблять людям с заболеваниями печени, поджелудочной железы и кишечника. Это очень тяжёлая пища, заключила Раева.
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Лора Луганская