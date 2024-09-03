В центре временного содержания иностранцев в Сахарово проходят обыски

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В Центре временного содержания (ЦВС) иностранных граждан в Сахарове проходят обыски. Причиной стали уголовные дела, заведённые в отношении двух инспекторов.
Сотрудников ЦВС подозревают в мошенничестве, сообщает телеграм-канал SHOT. По предварительной информации, 33-летний мужчина и 58-летняя женщина занимались оформлением документов иностранцев. Через мигрантов, постоянно дежуривших около центра, они за деньги предлагали быстро «решить вопрос».
Например, скорая отправка из центра домой стоила 30 тысяч рублей. За то, чтобы помочь организовать свидание, инспекторы просили всего пять тысяч рублей. В настоящее время оба стали фигурантами уголовного дела по статье «Мошенничество».
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Александр Бойцов