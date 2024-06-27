В Шаховской снесли аварийное здание молокозавода

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Полуразрушенное здание бывшего молокозавода снесли на Железнодорожной улице в рабочем посёлке Шаховская, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Двухэтажное кирпичное здание молокозавода было построено в 1969 году, его общая площадь составляла свыше 240 квадратных метров. Объект находился рядом с железнодорожными путями. Молокозавод перестали использовать по назначению и забросили, здание пришло в негодность. В 2023 году сменился правообладатель объекта и было принято решение снести аварийную постройку», — говорится в сообщении.В мае 2024 года правообладатель ликвидировал обветшавшее здание. В настоящее время земельный участок, который ранее занимал молокозавод, очищен от строительного мусора. Там планируется построить новый комплекс по переработке молока.
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