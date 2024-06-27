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В Шаховской снесли аварийное здание молокозавода

27 июня 2024, 10:23
Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

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Полуразрушенное здание бывшего молокозавода снесли на Железнодорожной улице в рабочем посёлке Шаховская, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.


«Двухэтажное кирпичное здание молокозавода было построено в 1969 году, его общая площадь составляла свыше 240 квадратных метров. Объект находился рядом с железнодорожными путями. Молокозавод перестали использовать по назначению и забросили, здание пришло в негодность. В 2023 году сменился правообладатель объекта и было принято решение снести аварийную постройку», — говорится в сообщении.
В мае 2024 года правообладатель ликвидировал обветшавшее здание. В настоящее время земельный участок, который ранее занимал молокозавод, очищен от строительного мусора. Там планируется построить новый комплекс по переработке молока.

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#мособлархитектура
#завод
В Подмосковье упростили онлайн-услугу по получению соцпомощи
27 июня 2024, 11:03

Фото: iStock/Thapana Onphalai

Онлайн-услугу «Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании» на подмосковном госпортале дополнили экспертной системой, помогающей правильно заполнить заявление, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Теперь при заполнении электронной заявки на соцпомощь экспертная система сама формирует список организаций, к которым можно обратиться в конкретной жизненной ситуации. Новая функция позволит избежать ошибок при выборе поставщика соцуслуг и уменьшить количество отказов в предоставлении помощи», – пояснила глава Мингосуправления области Надежда Куртяник.
В министерстве отметили, что ответ на запрос по этой услуге поступил в личный кабинет заявителя в течение пяти рабочих дней.

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#подмосковье
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В Подмосковье состоится всероссийская конференция по цифровизации строительства
27 июня 2024, 10:47

Фото: iStock/Charnchai

Всероссийскую отраслевую конференцию «Строительный навигатор 2024: курс на цифровизацию. Госстройнадзор» проведут 5 июля в Доме правительства Московской области в Красногорске, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора региона.
«На пленарном заседании конференции ведущие эксперты отрасли обсудят применение цифровых инструментов для повышения качества контроля в строительной сфере, а также способы сокращения инвестиционно-строительного цикла», — говорится в сообщении.
Кроме того, в рамках конференции состоятся тематические сессии для проектировщиков, застройщиков и представителей региональных надзорных ведомств.

Для того, чтобы принять участие в конференции, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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На дорогах Серебряных Прудов проходят рейды «Нетрезвый водитель»
27 июня 2024, 10:21

Фото: istockphoto / ronstik

На дорогах округа пройдут массовые проверки водителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Профилактические рейды продлятся до 30 июня.

«За управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность по ст. 12.8 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 000 рублей и лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет. В целях исключения случаев нарушения законности, обращаем внимание участников дорожного движения о целесообразности использования средств аудио, видеозаписи при контактах с сотрудниками полиции для фиксации возможных противоправных действий с их стороны» — отмечают в ведомстве.

Стоит отметить, что за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянение также следует наказание.

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В ЖК «Героев» в Балашихе начали строить дом на 320 квартир
27 июня 2024, 10:09

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Строительство семнадцатиэтажного дома на 320 квартир началось на территории ЖК «Героев» в городском округе Балашиха, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Ведётся возведение 17-этажного корпуса 412, общая жилая площадь дома составит около 13,3 тыс. квадратных метров. В здании предусмотрены квартиры различного размера и планировок — от студий до четырёхкомнатных квартир евро-формата. Все квартиры будут сдавать с отделкой», — говорится в сообщении.
На первом этаже корпуса предусмотрены помещения для коммерческих объектов. Придомовую территорию благоустроят, там установят детские и спортивные площадки.

Ранее сообщалось, что в ЖК «Томилино Парк» городского округа Люберцы ввели в эксплуатацию два корпуса почти на 900 квартир.

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В Серебряных Пруда пройдет профмероприятие «Технический осмотр»
27 июня 2024, 09:56

Фото: istockphoto / Anton Novikov

Госавтоинспекция Серебряных Прудов проведет профилактическое мероприятие «Технический осмотр». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Рейды проходят с 24 по 30 июня текущего года на территории округа.

«Госавтоинспекция предупреждает граждан об участившихся случаях мошеннических схем, связанных с продажей диагностических карт владельцам транспортных средств без предоставления автомобиля на технический осмотр. При выявлении подобных случаев сотрудники полиции принимают решение об аннулировании диагностической карты, что впоследствии влечет за собой негативные последствия в отношении собственника транспортного средства. Рекомендуем обращаться на проверенные пункты технического осмотра и проходить технический осмотр своего автомобиля своевременно», — объяснили в пресс-службе.

На официальном сайте Российского союза автостраховщиков можно получить информацию о работе и местонахождении пунктов технического осмотра на всей территории Российской Федерации.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 27 июня составила 3 балла
27 июня 2024, 09:50

Фото: istockphoto / Anton Novikov

На три балла оценивается степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 27 июня, при этом на одиннадцати шоссе и трёх федеральных трассах местами есть заторы при проезде в сторону Москвы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Сложности с проездом по направлению к столице наблюдаются в основном на трассах М-7 «Волга», М-4 «Дон» и М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Калужское, Новорижское, Варшавское, Новорязанское, Каширское, Можайское, Киевское, Ленинградское и Дмитровское», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что всего на автодорогах Московской области этим утром зафиксировано 948 тысяч машин, что на один процент больше среднего значения за прошлый месяц.

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#подмосковье
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«Привыкла»: Жительница Севастополя рассказала, как ATACMS пролетела над ее домом
Жительница Севастополя об ударе ВСУ по пляжу: не испугалась, привыкла
27 июня 2024, 09:45

Фото: istockphoto/bpawesome

Жительница Севастополя рассказала, как ракета боевиков Вооруженных сил Украины ATACMS пролетела над ее домом. Слова женщины приводит РИА Новости.
Отмечается, что в момент атаки она находилась дома.

«Через наш дом летела, ее как раз сбивали. Нет, я не испугалась. Привыкла», — сказала женщина.

23 июня военные ВСУ нанесли удар по Севастополю при помощи дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Четыре снаряда из пяти сбили силы противовоздушной обороны, один, отклонившись от траектории, взорвался над общественным пляжем в Учкуевке.

Ранее владелец кафе на севастопольском пляже Учкуевка рассказал о характерных ранениях пострадавших при применении американской ракеты ATACMS. По его словам, он никогда не видел такого типа осколочных ранений. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#удар
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В подмосковном ЖК «Южная Битца» построили детсад на 325 мест
27 июня 2024, 09:34

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Новый детский сад на 325 воспитанников, построенный на территории жилого комплекса «Южная Битца» в Ленинском городском округе, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь детского сада составляет 4,9 тыс. квадратных метров. В здании обустроены игровые комнаты и помещения для занятий, а также спортивный зал и зал для занятий музыкой. Кроме того, в детсаду есть столовая, медпункт и прачечная», — говорится в сообщении.
На прилегающей территории установлены игровые площадки и экологичные малые архитектурные формы.

В министерстве отметили, что новый детский сад — уже второй из имеющихся на территории ЖК «Южная Битца». Первый, также рассчитанный на 325 мест, был открыт в прошлом году.

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#минжилполитики мо
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В ЖК «Томилино Парк» введены в эксплуатацию два 17-этажных корпуса
27 июня 2024, 09:30

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В ЖК «Томилино Парк» введены в эксплуатацию два корпуса почти на 900 квартир. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
ЖК «Томилино Парк» расположен в городском округе Люберцы.

«На территории ЖК уже открыты два детских сада в общей сложности для 720 малышей и школа на 1100 учеников. Всего в рамках комплекса появится несколько очередей жилых домов, четыре детских сада на 360 мест каждый, две школы на 1100 мест каждая и еще одна школа для 900 учеников», поделились в министерстве.

В завершенных корпусах оборудованы современные входные группы с подсветкой и местами для отдыха. Новоселье в квартирах совсем скоро отпразднуют 880 семей.

Стоит отметить, что ЖК «Томилино Парк» находится недалеко от МКАД и станции метро «Котельники».

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