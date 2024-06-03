В Ступине выставили на торги подряд на реконструкцию котельной

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Котельную планируется реконструировать в микрорайоне «Б» города Ступино, подряд на выполнение работ выставили на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, а также провести саму реконструкцию, включая замену водогрейных котлов, ремонт кирпичной дымовой трубы, замену насосного, теплообменного и вспомогательного оборудования, а также оборудования газо- и электроснабжения», — говорится в сообщении.В рамках реконструкцию нужно будет также отремонтировать помещения котельной, поменять рамы, пол и кровлю, организовать операторскую с компьютером и обновить забор.
Все работы должны быть завершены к 2026 году.
Начальная цена лота составляет 250 миллионов 759 тысяч 860 рублей, заявки принимаются до 19 июня.
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