В подмосковном селе Воздвиженское снесли обветшавший многоквартирный дом

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Одноэтажный многоквартирный кирпичный дом, пришедший в негодность, демонтировали на лице Мира в селе Воздвиженское городского округа Клин, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом общей площадью около 210 квадратных метров, построенный в 1963 году, был признан аварийным и подлежащим сносу из-за физического и морального износа конструкций. Жильцов из шести квартир переселили в новые дома, а в июле текущего года постройку снесли», — говорится в сообщении.В настоящее время земельный участок, на котором стоял дом, полностью освобождён от постройки и очищен от строительного мусора. На освободившемся участке администрация округа планирует провести благоустройство.
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