В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья около 150 человек

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Почти 150 человек переселили из аварийного жилья в пяти городских округах Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«За неделю из 46 аварийных помещений в Сергиево-Посадском округе, Солнечногорске, Серпухове, Истре и Электрогорске переселили 149 человек. Общая площадь расселённого жилья составила более 1,8 тыс. квадратных метров», — говорится в сообщении.Переселенцам предоставили квартиры в новостройках, на вторичном рынке жилья или выплатили выкупную стоимость. Жилищный сертификат в Подмосковье предоставляется из расчёта 130 тысяч рублей за один квадратный метр ветхого жилья, при этом минимальная сумма рассчитывается на 33 квадратных метра, даже если реальное жильё меньше.
Расселение ветхого жилого фонда проводится в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».
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Лев Каштанов