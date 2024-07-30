В Железнодорожном снесли аварийный трёхэтажный жилой дом

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Трёхэтажный многоквартирных дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Кооперативной улице в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Кирпичный трёхэтажный дом на 38 квартир был построен в 1962 году, его общая площадь составляла около 1,1 тыс. квадратных метров. Жильцов расселили, долгое время строение не использовалось по назначению и начало разрушаться. В результате дом внесли в список на снос и июле текущего года ликвидировали», — говорится в сообщении.Снос был проведён силами администрации округа Балашиха. В настоящее время участок, который занимал дом, полностью освобождён от здания и строительного мусора. Решение о том, как будет использована освободившаяся территория, ещё не принято.
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