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В подмосковном селе Ямкино построят блочно-модульную котельную

08 октября 2024, 11:35
Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

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Блочно-модульную котельную мощностью 1 МВт планируется построить в селе Ямкино Богородского городского округа, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.


«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания. Подготовить проектную и рабочую документацию, построить котельную и поставить туда всё необходимое оборудование. Строительство планируется завершить 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 33 миллиона 122 тысячи 200 рублей, заявки принимаются до 16 октября. Строительство котельной будет финансироваться из бюджетов Московской области и Богородского округа.

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#богородский городской округ
#комитет по конкуретной политике мо
#котельная
#строительство
В Красногорске собрали очередную партию помощи для жителей Курска и Белгорода
08 октября 2024, 12:12

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Очередной груз гуманитарной помощи собрали для жителей Белгородской и Курской областей в городском округе Красногорск, в партию вошли продукты, постельное бельё, одежда, средства личной гигиены и прочие предметы, в которых есть потребность в пунктах временного размещения, сообщает пресс-служба администрации подмосковного муниципалитета.
«Благодарю жителей сто двадцатого округа за милосердие и призываю тех, кто ещё не успел внести свой вклад в сбор помощи, сделать это», — сказал депутат Госдумы РФ Сергей Колунов.
В администрации напомнили, что в округе открыты три пункта сбора и выдачи гуманитарной помощи. Передать вещи можно, в том числе, через общественную приёмную партии «Единая Россия» по адресу: Лесная улица, дом №9. Приёмная открыта с 10:00 до 17:00.

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#красногорск
#единая россия
#гуманитарная помощь
#курская область
#белгородская область
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МосОблЕИРЦ предупреждает о новой схеме мошенничества
08 октября 2024, 11:26

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

МосОблЕИРЦ предупреждает о возможных случаях мошенничества. Злоумышленники могут выдавать себя за сотрудников Мосэнергосбыта и требовать оплаты долга или предлагать установить программы для передачи показаний, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Кроме того, они отправляют SMS, звонят по телефону, в WhatsApp и по видеосвязи в Telegram, используя логотип Мосэнергосбыта и представляясь специалистами горячей линии.

Будьте бдительны и не сообщайте третьим лицам свои данные.

Узнать информацию о задолженности и сроках поверки счётчиков можно в личном кабинете, мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», по телефону 8 499 444-01-00 или в клиентских офисах Единого информационно-расчётного центра.

Информацию об устройствах учёта электроэнергии можно найти на сайте Мосэнергосбыта и по телефонам 8 (499) 550-95-50, 8 (499) 550-88-99.

В октябре долговые извещения от МосОблЕИРЦ получат те, кто не оплачивал коммунальные услуги более трёх месяцев и чей долг превышает 10 тысяч рублей. Сумма долга в извещениях указана с учётом текущих начислений, но без долгов за газ и электроэнергию, если вы получаете отдельные квитанции от Мосэнергосбыта.

Обратите внимание, что к моменту получения извещения долг может быть уже оплачен, но оплата может произойти после формирования и печати извещения. В таком случае рекомендуется оплатить текущий платёжный документ с указанием суммы начислений и долга.

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Ученики Балашихи утилизировали более 800 литров «Добрых крышечек»
08 октября 2024, 11:10

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Ученики Балашихинской школы №21, названной в честь генерал-лейтенанта Д. А. Наливалкина, приняли участие в благотворительной акции «Добрые крышечки». Школьникам помог вывезти собранное вторсырьё региональный оператор Ногинского кластера, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Экологические уроки из цикла «Береги природу, сортируй отходы», которые регулярно проводятся специалистами регоператоров в образовательных учреждениях региона, вдохновили педагогов и учеников на участие в мероприятии.
В результате за год ученики собрали более 72 пятилитровых и 20 двадцатилитровых бутылок, что составило 760 литров полезного вторсырья, которое было отправлено на переработку.

Отметим, что российский эколого-благотворительный волонтёрский проект «Добрые крышечки» реализуется в Московской области с декабря 2016 года. Все собранные средства направляются на помощь детям с особенностями развития из приёмных семей для приобретения необходимой им реабилитационной техники.

Министерство благоустройства и государственного жилищного надзора Московской области приглашает всех желающих присоединиться к этому доброму делу.

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В одинцовском ЖК «Высокие Жаворонки» поставили на кадастр две новостройки
08 октября 2024, 11:07

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Корпуса-новостройки №№10 и 11 в жилом комплексе «Высокие Жаворонки», расположенном на территории деревни Малые Вязёмы Одинцовского городского округа, поставили на кадастровый учёт, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В корпусах расположено 583 квартиры. Теперь дольщики смогут оформить своё право собственности, зарегистрироваться, прикрепиться к поликлиник, записать детей в школу или детский сад и совершать другие юридические действия», — говорится в сообщении.
Общая площадь двух новостроек составляет свыше 45 тысяч квадратных метров. У входа организованы колясочные с местами для парковки велосипедов и самокатов, кроме того, предусмотрена комната для консьержа. Помещения на первом этаже предназначены для магазинов, кафе и прочих коммерческих объектов.

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Жителей Подмосковья предупредили о звонках от лжеэнергетиков
08 октября 2024, 10:36

Фото: iStock/Diy1

Новую схему обмана начали использовать мошенники в Московской области, теперь они представляются сотрудниками энергетических компаний и под предлогом бесплатной замены счётчиков выманивают у собеседников код доступа к сайту госуслуг. Об этом жителей предупредили в Мингосуправления региона.
«Звонящие обращаются к абоненту по имени и отчеству, могут даже назвать его адрес. Если человек соглашается на замену счётчиков, ему приходит сообщение с номером заказа. Затем мошенники заявляют, что им нужен номер СНИЛС или скан паспорта, и после этого на телефон жертвы приходит код подтверждения, который, якобы, следует продиктовать собеседнику. На самом деле это код доступа гражданина к его аккаунту на «Госуслугах», с его помощью мошенники получают доступ ко всем персональным данным абонента», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что если поступает такой звонок, разговор следует немедленно прервать, не выполняя никаких требований собеседника. Нельзя сообщать никому свои персональные данные, а всю информацию нужно проверять самостоятельно в надёжных источниках.

Больше информации о кибербезопасности размещено по ссылке.

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Детсад на 150 мест в домодедовском ЖК «Прибрежный Парк» готов на 44%
08 октября 2024, 10:15

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 150 воспитанников, возводят на территории жилого комплекса «Прибрежный Парк» в городском округе Домодедово, строительная готовность объекта в настоящее время составляет 44%, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В настоящее время на объекте ведутся фасадные и кровельные работы, монтаж оконных блоков и витражей, обустройство инженерных систем. Строительство идёт в соответствии с принятым графиков», — отмечается в сообщении.
Согласно проекту, в трёхэтажном детском саду общей площадью около двух с половиной тысяч квадратных метров можно будет разместить шесть групп, для каждой из которых предусмотрены свои спальни, буфетные, санузлы и раздевалки. Кроме того, в здании будут физкультурный и музыкальный залы, кружковая, кабинеты логопеда и психолога, пищеблок и медпункт.

На прилегающей территории обустроят шесть игровых площадок с теневыми навесами.

В министерстве напомнили, что строящийся детский сад — уже второй в ЖК «Прибрежный Парк». Первый — на 300 мест — построен и введён в эксплуатацию.

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#домодедово
#минжилполитики мо
#детский сад
#детсад
#строительство
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В конкурсе «Спецноминации 2.0» проекта «ТопБЛОГ» Подмосковье представят 632 участника
08 октября 2024, 10:06

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей»

Подведены итоги заявочной кампании конкурса «Спецноминации 2.0» проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Московскую область на конкурсе представят 632 участника, которые решили попробовать свои силы, чтобы заявить о себе на всю страну, реализовать свой медиапотенциал и побороться за призовой фонд в 15 миллионов рублей от партнёров проекта.
Проект «ТопБЛОГ» — это первый образовательный проект для авторов и создателей контента, который помогает построить карьеру в медиаиндустрии и научиться эффективно работать с аудиторией в социальных сетях.

Конкурс «Спецноминации 2.0» стартовал в июле этого года, и от Московской области было подано 632 заявки. Участники выбирали тематические спецноминации, выполняли задания, публиковали контент и проходили образовательные модули.

Имена лучших участников будут объявлены на Всероссийском медиафоруме в конце осени. Победители трека «Спецноминации 2.0» получат полезные призы и карьерные возможности, включая стажировки, онлайн-курсы, собственные рубрики и консультации по медиапродвижению.

До 30 ноября все желающие могут пройти образовательную программу «Медиалаборатория» на сайте проекта.

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В этом году в Московской области почти 600 детей-сирот обеспечили жильём
08 октября 2024, 10:01

Фото: Министерство социального развития Московской области

В Московской области дети, оставшиеся без опеки родителей, по достижении совершеннолетия получают квартиру или жилищный сертификат на её покупку, сообщает Министерство социального развития Московской области.
«У нас в регионе действует губернаторская программа по обеспечению детей-сирот квартирами, и с начала ее реализации квартиры получили более 8 тысяч сирот, а очередность на квартиры у нас и вовсе отсутствует. В этом году мы уже обеспечили жильем почти 600 детей-сирот. Отмечу, что преимущественно ребята выбирают жилищный сертификат, потому что, как отмечают сами дети, это позволяет купить понравившуюся квартиру в удобном месте», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Из 579 детей-сирот, обеспеченных жильём, только 94 решили воспользоваться квартирой по договору специального найма.

Жилищный сертификат позволяет самостоятельно приобрести жильё не только в городском округе по месту жительства, но и в других городах Московской области, в то время как при покупке квартира сразу переходит в собственность.

Кроме того, использование жилищного сертификата позволяет использовать собственные средства, в том числе для покупки жилья большей площади.

Ведомство напомнило, что федеральный закон предусматривает выдачу сертификатов молодым людям с 23 лет. Однако Московская область стала первым регионом, где этот возраст снижен до 18 лет.

В этом году почти тысяча детей-сирот получат собственное жильё.

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#губернаторская программа
#собственность
#людмила болатаева
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Порядка 26 тысяч жителей Московской области изучили основы кибербезопасности
08 октября 2024, 09:48

Фото: Министерство социального развития Московской области

С начала года 26 тысяч пользователей изучили основы кибербезопасности на региональном портале, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» был запущен в конце 2022 года и с тех пор регулярно обновляется, помогая жителям совершенствовать свои навыки в области киберграмотности.

Теперь в этом разделе стали доступны три новые темы: «Безопасный онлайн-шопинг», «Защита данных в онлайн-играх» и «Социальные сети».

В рамках первой темы пользователи могут ознакомиться с информацией о существующих киберугрозах для онлайн-покупателей, узнать, как выбрать безопасный интернет-магазин и какие правила следует соблюдать для безопасного шопинга.

Тема «Защита данных в онлайн-играх» поможет узнать о возможных угрозах, возникающих в мире онлайн-игр, и о том, что нужно знать, чтобы не стать жертвой мошенников.

Кроме того, пользователи смогут разобраться в опасностях, существующих в социальных сетях, узнать, как обезопасить свой аккаунт, и получить инструкции о том, что делать, если профиль был взломан, в новой статье «Социальные сети».

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