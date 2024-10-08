В подмосковном селе Ямкино построят блочно-модульную котельную

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на переработку 1,5 тонны «Добрых крышечек»

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по числу контейнеров для сбора вторсырья

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Экологические уроки из цикла «Береги природу, сортируй отходы», которые регулярно проводятся специалистами регоператоров в образовательных учреждениях региона, вдохновили педагогов и учеников на участие в мероприятии.В результате за год ученики собрали более 72 пятилитровых и 20 двадцатилитровых бутылок, что составило 760 литров полезного вторсырья, которое было отправлено на переработку.Отметим, что российский эколого-благотворительный волонтёрский проект «Добрые крышечки» реализуется в Московской области с декабря 2016 года. Все собранные средства направляются на помощь детям с особенностями развития из приёмных семей для приобретения необходимой им реабилитационной техники.Министерство благоустройства и государственного жилищного надзора Московской области приглашает всех желающих присоединиться к этому доброму делу.