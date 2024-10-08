В подмосковном селе Ямкино построят блочно-модульную котельную

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания. Подготовить проектную и рабочую документацию, построить котельную и поставить туда всё необходимое оборудование. Строительство планируется завершить 2026 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 33 миллиона 122 тысячи 200 рублей, заявки принимаются до 16 октября. Строительство котельной будет финансироваться из бюджетов Московской области и Богородского округа.
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