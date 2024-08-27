В подмосковном селе Юрасово открыли детскую площадку с безопасным покрытием

27 августа отмечается романтичный и нежный праздник — день первого поцелуя. Упоминания о таком способе выражения чувств можно встретить в древнейших текстах и манускриптах. Еще Платон размышлял о том, почему люди называют поцелуй «обменом между двумя душами».