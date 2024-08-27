В подмосковном селе Юрасово открыли детскую площадку с безопасным покрытием

Фото: Светлана Плотникова
Новую детскую площадку, оборудованную специальным безопасным покрытием, открыли в селе Юрасово городского округа Воскресенск, передаёт корреспондент Светлана Плотникова.
«Приятно, что у нас происходят такие изменения. Здесь очень много маленьких детей, для которых такая площадка была необходима. Надеемся, что и в дальнейшем у нас будут происходить такие позитивные перемены», — отметил староста села Юрасово Виталий Лозуков.На площадке установлено игровое оборудование для детей разных возрастов, есть качели, горка и лестницы.
Детская площадка появилась в Юрасове благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы в рамках этого проекта ведутся в разных муниципалитетах Московской области.
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