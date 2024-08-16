В Старом городке после модернизации открыли детскую и спортивную площадки

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
В посёлке Старый городок после модернизации приняли посетителей детская площадка и площадка для воркаута.
Объекты у дома №9 по улице Заводской открыл глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов вместе с юными жителями и их родителями, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Площадь игрового городка – 511 кв. м., воркаута – 241 «квадратов». Как сообщил Иванов, летом на обоих объектах заменили резиновое покрытие, установили новые игровые и спортивные элементы. Открытие площадок отпраздновали с аниматорами и мороженым.
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Площадь игрового городка – 511 кв. м., воркаута – 241 «квадратов». Как сообщил Иванов, летом на обоих объектах заменили резиновое покрытие, установили новые игровые и спортивные элементы. Открытие площадок отпраздновали с аниматорами и мороженым.
«У нас в этом году переменчивое лето, часто шли дожди. Но сегодня ясный и солнечный день – отличное время, чтобы открыть новые площадки, детскую и спортивную. Пусть они станут местом встреч, местом отдыха для ребят и их родителей, приятного общения! Старый городок – чудесное, очень уютное место. С появлением такого нового общественного пространства оно стало ещё лучше и красивее», – отметил Иванов.На детской площадке установили 12 новых элементов, в том числе игровой стол, карусели, песочницы, качели, гимнастический и игровые комплексы. В зоне воркаута, помимо уличных тренажёров, поставили шахматный и теннисные столы.
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Лора Луганская