В подмосковном Восходе стартовал капремонт школы

Фото: Ксения Афонина
Капитальный ремонт здания школы начался в городском округе Восход, в настоящее время на объекте ведутся демонтажные работы, передаёт корреспондент Ксения Афонина.
«Работы по модернизации здания школы стартовали в начале сентября. Контрактом предусмотрен комплексный ремонт, который включает в себя обновление фасадов, крыши, крыльца, замену всех внутренних инженерных сетей, дверей и окон, а также отделку помещений», — сообщил замглавы городского округа Восход Евгений Назаренко.Он добавил, что на капитальный ремонт школы выделено 339 миллионов рублей.
Отмечается, что на объекте заняты около десяти человек, сейчас рабочие демонтируют крыльцо и очищают фасад. Подрядчиком проведения капитального ремонта является компания ТСП.
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Лев Каштанов