В подмосковном ЖК-долгострое «Благовест» завершают выдачу ключей дольщикам

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Выдачу ключей дольщикам завершают в жилом комплексе «Благовест» на территории городского округа Сергиев Посад, свои квартиры люди ждали двенадцать лет, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В настоящее время акты приёма-передачи квартир подписали уже 213 семей. Скоро новоселье отметят все 227 дольщиков», — говорится в сообщении.ЖК «Благовест» начали возводить в 2012 году, однако у застройщика — компании «Стройинвест» — начались финансовые проблемы, поэтому работы на объекте были остановлены. В конце 2021 года проект передали областному Фонду защиты прав участников долевого строительства, благодаря чему работы удалось возобновить.
Сейчас проблемный дом достроен, введён в эксплуатацию и поставлен на кадастровый учёт.
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Лев Каштанов