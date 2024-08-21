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В подмосковном ЖК «Восточное Бутово» построили школу на 1,5 тыс. мест

21 августа 2024, 09:55
Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

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Школу, рассчитанную на 1500 учеников, построили в жилом комплексе «Восточное Бутово» Ленинского городского округа, учебное заведение было возведено за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории. Постройка уже получила разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В новой школе три этажа, общая площадь здания составляет почти 18 тысяч квадратных метров. В школе размещаются универсальные и специализированные кабинеты два спортзала с раздевалками, душевыми и санузлами, а также помещениями для хранения инвентаря, класс для занятий хореографией, актовый зал, библиотека с читальными залами, столовая и медпункт», — говорится в сообщении.
На пришкольной территории размещается стадион с футбольным полем и площадкой для игры в баскетбол и волейбол.



Школа откроется с началом учебного года.

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#школа
#строительство
#ленинский городской округ
#минжилполитики мо
Россиянам рассказали о новой схеме мошенников при помощи банковских карт
21 августа 2024, 09:57

Фото: istockphoto / ArisSu

Специалисты ВТБ выявили новую мошенническую схему. Злоумышленники берут в аренду банковские карты у дропов и выводят на них похищенные средства. Об этом сообщили в РИА Новости.
«Раньше злоумышленники выкупали карты, совершали с их помощью транзакции и избавлялись от них. Теперь же они стремятся переложить ответственность на первоначальных владельцев карт, делая их соучастниками преступления», — сообщили в пресс-службе банка.

Мошенники используют счета и карты с логинами и паролями от банковских приложений, чтобы просить жертву перевести деньги на них. Они берут в аренду сторонние карты у обычных пользователей — дропов, уверяя их в безопасности передачи банковской карты и доступа.

«Злоумышленникам гораздо легче убедить добросовестного пользователя не продать, а сдать свою карту на время. Люди охотно верят, что такая передача совершенно безопасна. Однако такая передача несёт в себе множество рисков — от попадания в чёрные списки банков до соучастия в уголовном преступлении», — подчеркнул начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин.

Многие дропы не осознают, что могут стать жертвами мошенников. Злоумышленники, получив доступ к их личным кабинетам, могут оформить кредиты на их имена, оставив их в должниках.

За прошлый год система дроп-мониторинга ВТБ заблокировала на счетах дропов более 1 миллиарда рублей клиентов ВТБ и других банков.

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#люди
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Загруженность дорог Подмосковья утром 21 августа составила 4 балла
21 августа 2024, 09:40

Фото: istockphoto / ArisSu

Интенсивность трафика на дорогах Московской области утром в среду, 21 августа, оценивается на четыре балла из десяти возможных, заторы отмечаются при движении в сторону Москвы на участках четырёх федеральных трасс и девяти шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Сложности с проездом по направлению к столице фиксируются на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон», М-2 «Крым» и А-105, а также на следующих шоссе: Щёлковское, Варшавское, шоссе Энтузиастов, Ленинградское, Носовихинское, Новоегорьевское, Минское, Косинское и Каширское», — говорится в сообщении.
Всего на автодорогах Московской области сегодня утром насчитали 990 тысяч машин — столько же, сколько в среднем месяцем ранее.

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Московские аэропорты возобновили работу после атаки дронов
21 августа 2024, 09:30

Фото: istockphoto / Sitikka

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский сняли ограничения на полёты. Об этом сообщила Газета.ру с ссылкой на пресс-службу Росавиации.
«Аэропорты московского региона работают в штатном режиме. <...> В период временных ограничений на запасные аэродромы ушли восемь самолётов», — говорится в сообщении.

Ограничения действовали с 02:31 до 06:30 по московскому времени.

Ночью 21 августа Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Москву с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По словам мэра столицы Сергея Собянина, было сбито 11 беспилотников.

Пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Собянин отметил, что это была одна из самых масштабных попыток атаки на Москву с использованием БПЛА за всё время.

Кроме того, БПЛА были атакованы Брянскую, Белгородскую и Калужскую области. Все они были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО).

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Эксперт объяснила новую схему индексации пенсий с 2025 года
Эксперт Подольская: индексация страховых пенсий будет происходить раз в полгода
21 августа 2024, 06:09

Фото: istock/Denis Vostrikov

С 2025 года страховые пенсии в России будут индексироваться дважды в год, а не один раз, как это происходит сейчас. Об этом сообщила заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская.
По словам Подольской, индексация страховых пенсий будет происходить дважды в год — 1 февраля и 1 апреля. Это решение направлено на более точное отражение реальной инфляции и обеспечение пенсионеров более справедливыми выплатами. Индексация будет основываться на фактических показателях инфляции, а не на прогнозных данных, что позволит более оперативно реагировать на изменения в экономической ситуации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Текущая индексация пенсий, которая в этом году составляет 7,5%, не успевает за уровнем инфляции по основным статьям расходов, таким как продукты питания и жилищно-коммунальные услуги», — подчеркнула Подольская.
Она также отметила, что в 2024 году рост тарифов на ЖКУ составляет около 9,8%, что значительно выше уровня индексации.

Эксперт также предупредила о возможном удорожании жизненно необходимых лекарств, причиной чего стали рост цен на фармацевтические субстанции и увеличение логистических затрат. По ее данным, инфляция на 12 августа составила 9,07%, что немного выше прошлой недели.


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День Мирона-Ветрогона 21 августа: Что нужно сделать, чтобы деньги удвоились
21 августа 2024, 00:00

Фото: istockphoto / nicoletaionescu

21 августа православная церковь чтит память епископа Мирона Критского, которого в народе называют Мирон Ветрогон. По старому стилю этот день приходился на 8 августа.
Мирон Критский прославился прижизненными чудесами, дожив до завершения антихристианских гонений и торжества христианства в Римской империи.

История праздника


Мирон Критский был глубоко верующим и милосердным человеком. С его именем связано множество легенд. Одна из них повествует о том, как однажды, когда Мирон был ещё простым крестьянином, он заметил, что воры забрались в его амбар и начали красть мешки с зерном. Но вместо того чтобы остановить их, Мирон помог им вынести тяжёлые мешки на своих плечах. Воры были так поражены добротой хозяина, что вернули украденное, и это событие считается первым чудом Мирона.

Жители Крита были наслышаны о доброте и порядочности Мирона, поэтому они избрали его епископом. После этого в жизни горожан начали происходить настоящие чудеса. Однажды река Тритон вышла из берегов, угрожая затопить город. Но священнослужитель движением жезла остановил надвигающееся наводнение и вернул реку в русло.

Традиции в День Мирона-Ветрогона


В народе Мирона (Мирона Ветрогона) прозвали так потому, что в этот день часто дули сильные ветры. По этому поводу говорили: «Ветры-ветрогоны, пыль погнали по белу свету, зарыдали по красному лету».

Старики загадывали детям загадки про ветер. Они говорили, что такой вихрь может просто закружить и забросать глаза песком и пылью, а может и до погибели довести. Про этот день говорили: «Мироны Ветрогоны пыль по дороге гонят, по красному лету стонут».

По погоде на 21 августа судили о том, какой будет осень. Если наступило затишье, то сентябрь будет тёплым и солнечным, а если случается буря, то бабьего лета можно не ждать. А если на Мирона Ветрогона утром появился иней, то верили, что в следующем году будет богатый урожай.

Фото: istockphoto / Smileus

В старину люди старались выйти на перекрёсток, чтобы загадать желание. Для этого они ждали резкого порыва ветра. День Мирона был наполнен различными обрядами, традициями и верованиями, связанными с силами природы.

Наши предки проводили домашний скот через огонь, чтобы защитить себя от болезней и несчастий.

В день Мирона Ветрогона в лесу собирали ежевику. На Руси эту ягоду очень ценили за её целебные свойства. Её часто использовали как противопростудное и потогонное средство.

Хозяйки варили из ежевики варенье на зиму, добавляли её в выпечку, морсы, а иногда просто подавали в свежем виде, посыпав сахаром.


Что нельзя делать 21 августа


В день Мирона Ветрогона лучше избегать ссор, чтобы не испортить себе настроение. Согласно приметам, в этот день можно столкнуться с серьёзным конфликтом или затяжной ссорой.

Не стоит идти против ветра, так как это может «унести» удачу. Также не рекомендуется поднимать что-либо на перекрёстке, чтобы не забрать с собой что-то плохое.

Во время Успенского поста не стоит участвовать в развлекательных мероприятиях, веселиться и устраивать шумные застолья. Лучше придерживаться постного питания, не есть скоромную пищу и не пить алкоголь.

Фото: istockphoto / NataGolubnycha

На Руси верили, что если 21 августа долго любоваться на себя в зеркало, то можно потерять свою красоту.

Наши предки считали, что в этот день не стоит много работать в поле, поэтому все сельскохозяйственные работы старались завершить до обеда. Если ослушаться этого правила, можно сильно заболеть.

Также не рекомендуется утруждать себя домашними делами и строить планы на далёкое будущее. Лучше провести большую часть свободного времени в молитвах и размышлениях о Боге.

Что можно делать в День Мирона Ветрогона


Сегодня можно приготовить какое-нибудь блюдо с ежевикой или просто насладиться этой вкусной ягодой.

В день Мирона Ветрогона наши предки отмечали скорость ветра, чтобы предсказать погоду на осень и понять, каким будет январь.

Они старались выйти на перекрёсток и загадать желание, ожидая резкого порыва ветра. Верили, что если ветер дунет в лицо, то желание обязательно сбудется.

В лесах собирали бруснику, ежевику и опята. По приметам, если первые опята поспели к 21 августа, то лето закончилось.

Сейчас идёт Успенский пост, поэтому можно готовить грибные и ягодные постные пироги, делать морсы, жарить опята с молодой картошкой. Обилие урожая позволяет разнообразить своё питание в пост, но нужно помнить, что это не диета.

Фото: istockphoto / Vladimir Mironov

В первую очередь верующие люди стараются чаще посещать храмы и молиться в преддверии праздника Успения Пресвятой Богородицы.

На Руси юные девушки срывали листья ежевики и сушили их, чтобы потом добавлять в чай.

Вечер этого дня старались провести за сбором урожая и приготовлением пищи.

Старцы загадывали детям загадки про ветер.

Приметы на 21 августа


По приметам, северный ветер 21 августа предвещает богатый урожай ржи, а южный – скорое созревание овса. Если утром трава покрыта инеем, то следующий год будет урожайным.

Погода в этот день может предсказать, какой будет осень. Например, если на кустах много ягод, то ждите суровую зиму.

Громкое кваканье лягушек говорит о том, что день будет дождливым.

Люди, родившиеся в этот день, обычно мирные и не агрессивные. Они живут долго и счастливо, а в зрелом возрасте у них могут появиться целительные способности.

Наши предки по приметам на Мирона-ветрогона определяли погоду на январь.

Это неблагоприятный день для сватовства, помолвки и свадьбы, поскольку жизнь в браке будет несчастной.

Если 21 августа на растениях заметен иней, то это предвещает богатый урожай в следующем году. Много ежевики и брусники – к сильным морозам зимой.


Фото: istockphoto / encavolrab

Жаркая погода в этот день означает, что и осень будет тёплой. Если идёт дождь, то до Бабьего лета улучшения погоды не ожидается.

Усиление северного ветра говорит о скором окончательном похолодании. Если рябина поспела к 21 августа, то стоит готовиться к заморозкам в конце месяца.

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#приметы
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В областной ГАИ родителей просят позаботиться о безопасном пути ребёнка в школу
20 августа 2024, 22:59

Фото: iStock / Iana Pronicheva

Перед началом учебного года важно позаботиться о безопасности ребёнка Один из главных её факторов - путь от дома до школы и обратно, заявили в пресс-службе Госавтоинспекции Московской области.
«Повторите с ребёнком правила безопасного перехода проезжей части. Расскажите ему, что нужно переходить дорогу только по пешеходному переходу, на зелёный сигнал светофора, перед этим убедившись в безопасности. Если переход на пути к школе не регулируется светофором, нужно внимательно следить за приближающимися автомобилями. Пропустите все транспортные средства, убедитесь в безопасности и только потом начинайте движение», – посоветовали в подмосковной ГАИ.
При этом даже пешеходному переходу необходимо оставаться внимательным. За подъезжающими крупными автомобилями и автобусами могут быть не видны другие машины, заключили в региональной ГАИ.

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#родители
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Владимир Путин встретился с добровольцами спецназа в Чечне
Путин встретился с добровольцами в Российском университете спецназа в Чечне
20 августа 2024, 22:06

Фото: Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в Чечне пообщался с добровольцами, которые прошли подготовку в Российском университете спецназа и отправляются на службу в зону СВО, сообщает сайт Кремля.
«В разные времена, даже самые сложные, находились такие люди, как вы, которые не жалели себя ради своей Родины и ради будущего нашего народа», – сказал глава государства.



На смотровой площадке комплекса стрелковых галерей Владимир Путин понаблюдал за занятиями курсантов по тактико-огневой подготовке.
«Хочу вас поблагодарить за решение подобного рода и от всего сердца хочу пожелать вам удачи. И пока у нас есть такие мужчины, как вы, мы точно совершенно абсолютно непобедимы», – сказал президент добровольцам в командном пункте.



Университет спецназа имени Путина в Гудермесе основали в августе 2013 года, тогда он носил название Международный учебный центр сил специального назначения. В августе 2017 года учреждение переименовали в Российский университет спецназа.


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#кадыров
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Подмосковье станет стартовым регионом проекта «Огни Победы»
20 августа 2024, 22:06

Фото: iStock / ia_64

Московская область в сентябре станет стартовым регионом Народного благотворительного проекта «Огни Победы». Об этом сообщили в пресс-службе соорганизатора проекта – «Союза отцов».
«Проект патриотический, про необходимость сохранения исторической памяти, про важность чествования тех, кто совершил подвиг в Великой Отечественной войне – фронтовиков, блокадников, бывших узников концлагерей. Частичка Вечного огня придёт к ним домой в торжественной обстановке», – говорится в сообщении.
3 сентября запланировано зажжение огня и возложение цветов в Музейно-храмовом комплексе Вооруженных сил России, затем – объезд ветеранов Одинцовского района со свечой памяти и Победы. Начало мероприятия – в 11 часов.

Лампаду с огнём привезут ветеранам Великой Отечественной войны, фронтовикам, бывшим малолетним узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда, а также ветеранам СВО, имеющим ограничения по здоровью.

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Стало известно, какие регионы РФ постигнет аномальная летняя жара
Синоптик Позднякова: Жара будет в Калининградской и Ленинградской областях
20 августа 2024, 20:03

Фото: iStock/castenoid

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала сохранение аномальной жары в Калининградской и Ленинградской областях.
По её словам, в этих регионах ожидается жара в районе 30°C.

«Высокая температура будет наблюдаться на западе европейской части России: Калининградская, Ленинградская области. В августе 30-градусная температура является скорее исключением из правил. Такие волны тепла захватят первые числа сентября. Во всяком случае 1 и 2 сентября прогнозируется аномально жаркая погода — на 2-3°C выше климатической нормы», — пояснила в беседе с NEWS.ru Позднякова.

Ранее синоптик Александр Ильин заявлял, что тёплая погода в Москве сохранится на протяжении всей этой недели.

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