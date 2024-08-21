В подмосковном ЖК «Восточное Бутово» построили школу на 1,5 тыс. мест

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Школу, рассчитанную на 1500 учеников, построили в жилом комплексе «Восточное Бутово» Ленинского городского округа, учебное заведение было возведено за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории. Постройка уже получила разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В новой школе три этажа, общая площадь здания составляет почти 18 тысяч квадратных метров. В школе размещаются универсальные и специализированные кабинеты два спортзала с раздевалками, душевыми и санузлами, а также помещениями для хранения инвентаря, класс для занятий хореографией, актовый зал, библиотека с читальными залами, столовая и медпункт», — говорится в сообщении.На пришкольной территории размещается стадион с футбольным полем и площадкой для игры в баскетбол и волейбол.
Школа откроется с началом учебного года.
Читайте также:
В красногорском ЖК «Пятницкие кварталы» достроили школу на 825 мест
В Мытищах к началу учебного года откроют семь новых школ и детсадов
В Сергиевом Посаде готовят к открытию новое здание Физмат-лицея
Лев Каштанов