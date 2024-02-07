В подмосковную приёмную кандидата Путина поступило ещё несколько предложений

Фото: пресс-служба РИШ
«Сейчас, когда ребенку-инвалиду исполняется 18 лет, и он получает не 1, а 2 группу, мама продолжает ухаживать за ним, для семьи ничего не меняется, а выплата перестает поступать. Мы просим рассмотреть возможность сохранить ее для определенных групп инвалидов», — сказала Шишкова.
Предложение продлить и расширить федеральную программу по увековечиванию памяти погибших при защите Родины внесла директор одной из школ в Истре Ольга Малышева. По её мнению, в рамках этой программы необходимо передать на государственный учёт воинские захоронения, чтобы там регулярно проводили благоустройство.
Общественная приёмная кандидата в президенты России Владимира Путина в Красногорске работает с января. Все инициативы, поступающие туда, передаются в центральный офис и будут учитываться при формировании программы кандидата.
Подмосковная общественная приёмная расположена по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом №4, корпус 1. Внести свои предложения может внести каждый житель Московской области, приём будет вестись до марта включительно.
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