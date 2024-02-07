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В подмосковную приёмную кандидата Путина поступило ещё несколько предложений

07 февраля 2024, 14:15
Фото: пресс-служба РИШ

Фото: пресс-служба РИШ

Ещё несколько инициатив передали кандидату в президенты Владимиру Путину РФ через подмосковную общественную приёмную. Они касаются выплат по уходу за детьми, помощи родителям, ухаживающим за взрослыми детьми-инвалидами, льготной ипотеки и увековечивания памяти павших героев, сообщает пресс-служба регионального избирательного штаба.
Приравнять минимальную сумму пособия по уходу за ребёнком до полутора лет и ребёнком-инвалидом к прожиточному минимуму на детей предложила председатель красногорского отделения Всероссийского общества инвалидов Ирина Шишкова. Она также выдвинула инициативу помочь родителям, ухаживающим за детьми-инвалидами старше 18 лет.

«Сейчас, когда ребенку-инвалиду исполняется 18 лет, и он получает не 1, а 2 группу, мама продолжает ухаживать за ним, для семьи ничего не меняется, а выплата перестает поступать. Мы просим рассмотреть возможность сохранить ее для определенных групп инвалидов», — сказала Шишкова.

Кроме того, она предложила ввести льготную ипотечную ставку в 2% для семей с детьми инвалидами, многодетных и для сирот.

Предложение продлить и расширить федеральную программу по увековечиванию памяти погибших при защите Родины внесла директор одной из школ в Истре Ольга Малышева. По её мнению, в рамках этой программы необходимо передать на государственный учёт воинские захоронения, чтобы там регулярно проводили благоустройство.

Общественная приёмная кандидата в президенты России Владимира Путина в Красногорске работает с января. Все инициативы, поступающие туда, передаются в центральный офис и будут учитываться при формировании программы кандидата.

Подмосковная общественная приёмная расположена по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом №4, корпус 1. Внести свои предложения может внести каждый житель Московской области, приём будет вестись до марта включительно.

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Расписание автобусов в Балашихе скорректируют по требованию жителей
07 февраля 2024, 13:58

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

График движения автобусов №№9, 23, 33 и 65, курсирующих в городском округе Балашиха, будет изменён по настоянию жителей, передаёт корреспондент.
Вопрос с расписанием автобусов жители Балашихи обсудили на встрече с администрацией. Они пожаловались, что в часы пик на маршруты выходит меньше машин, чем в середине дня.

«Утром, между семью и восьмью часами, три автобуса. При этом, если смотреть расписание дальше, то днем почему-то шесть. А вечером почему-то пять, а потом четыре», — сказал местный житель Николай.
Как объяснила начальник отдела транспорта и связи Ирина Ермакова, это временная ситуация, она связана с тем, что увеличилось общее число автобусов, обслуживающих проблемные маршруты.

Ермакова добавила, что в настоящее время графики движения корректируются, чтобы оптимально распределить нагрузку и сделать поездки максимально комфортными для пассажиров.

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#балашиха
#автобусы
#расписание
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Около 1000 жителей Подмосковья подключили к газу с начала года
07 февраля 2024, 13:47

Фото: пресс-служба министерства энергетики Московской области

«Социальная газификация в Подмосковье»: тысяча жителей подключены к газу с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Жителей подключают по программе социальной газификации к централизованному газоснабжению.

«Газ проведен в дома жителей Балашихи, Коломны, Одинцова, Щелкова, Подольска, Химок и других городских округов Подмосковья. Всего за время действия президентского проекта обеспечены газом дома 315 тысяч жителей региона из 2812 населенных пунктов», — поделились в ведомстве.

Стоит отметить, что на территории региона также действуют специальные условия на подключение для льготных категорий граждан. Ознакомится с перечнем льгот и планируемыми территориями газификации можно на официальном сайте министерства энергетики МО.

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#дома
#станции
#газификация
#подмосковье
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Педагог из Одинцова стала победителем конкурса «Педагогический дебют»
07 февраля 2024, 13:42

Фото: Мария Шматкова

Молодой учитель из Одинцова стала победителем регионального конкурса «Педагогический дебют». Об этом сообщил корреспондент.

Александра Капелюха является учителем начальных классов Одинцовской школы №3. С профессией девушка определилась еще в старших классах школы, а во время учебы в институте часто принимала участие в различных конкурсах.


«Мне нравится испытывать себя, показывать то, на что ты способен, это очень заряжает. Ты перенимаешь опыт и сам делишься своими идеями и наработками. Я представила свои наработки, сделала презентацию своей программы. Во втором испытании я проводила урок «Литературного чтения» по сказке «Гуси-лебеди» и заключительный этап — это публичное выступление. У меня было пять минут, чтобы раскрыть социально-значимую тему, предложить пути решения, чтобы жюри отметило именно тебя», — поделилась Александра Капелюха, учитель начальных классов Одинцовской СОШ №3.


Стоит отметить, что Александра выиграла конкурс с собственной программой обучения детей и новым принципом работы на платформе «Моя школа».

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#одинцово
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Активисты движения Первые поздравили подмосковных женщин-врачей с праздником
07 февраля 2024, 13:35

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Первые Подмосковья поздравили женщин-врачей с их профессиональным праздником. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Для поздравления врачей с их профессиональным праздником активисты сделали открытки своими руками

«Первой в истории России женщиной-врачом стала Надежда Суслова. Она была первооткрывателем этой профессии среди представительниц женского пола и организовала женские фельдшерские курсы, после чего её слушательницы смогли оказать помощь раненым в русско-турецкой войне. Благодаря этому Надежда Суслова внесла неоценимый вклад в историю высшего женского медицинского образования, в медицинскую науку и практику», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что участники движения выразили свою благодарность работницам здравоохранения за их профессионализм, добродушие и ежедневную помощь.

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Выброшенный из грузовика хлеб в Серпухове скормили свиньям
07 февраля 2024, 13:26

Фото: Александр Стёпушкин

Свалку из свежего хлеба устроил водитель грузовика у деревни Съяново-2 в городском округе Серпухов: автомобиль не смог заехать на холм, и водитель выбросил груз у дороги общего пользования. Разбираться с «нелегальной свалкой» пришлось владельцу земли — фермеру Владимиру Лысенко, передаёт корреспондент Александр Стёпушкин.
Требование в кратчайшие сроки устранить образовавшиеся навалы «мусора» выдвинули фермеру представители управления экологии администрации округа.

«Хлеб, заказанный на корм свиньям и не доехавший до адресата, целый день убирали работники фермы. Вечером к ним присоединились жители соседних участков, так что уже на следующее утро свалка из хлеба была ликвидирована», — отмечается в сообщении.
Претензия с фермера была снята, а свиньи получили свою выпечку.

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#серпухов
#фермер
#свалка
#хлеб
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Бывший глава Василеостровского района Петербурга обвиняется в получении взяток
07 февраля 2024, 12:48

Фото: istockphoto/Atstock Productions

Бывшему главе администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга Эдуарду Ильину предъявлено обвинение в систематическом получении взяток. Экс-чиновник больше года находился в бегах.
Для того, чтобы скрываться, бывший руководитель района выбрал довольно странное место — Москву. Там его и задержали сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Теперь Ильину грозит до 15 лет лишения свободы и штрафные санкции в размере нескольких сотен миллионов рублей.

Как установили следователи, экс-глава одного из самых старых исторических районов города на Неве в 2022 году не менее полугода был практически на довольствии у учредителя и владельца частной охранной структуры. Взамен он помогал бизнесмену с заключением контрактов на услуги по обеспечению безопасности в здании районной администрации.

Государственное следственное управление СК России предъявило бывшему чиновнику обвинение в получении взятки в особо крупном размере по самой тяжёлой, шестой части статьи. Установлено, что на посту главы района Ильин успел незаконно получить от предпринимателя более 5,6 миллиона рублей. Теперь ему остаётся уповать на мягкость судей и молить о прощении Ксению Петербургскую, храм которой находится на территории района, которым он раньше руководил.

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#санкции
#храм
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#санкт-петербург
#ск рф
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Силовики задержали на стройке в Одинцове новых россиян-уклонистов
07 февраля 2024, 11:36

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сотрудники силовых структур во время рейда в Одинцове выявили 17 мигрантов, работающих в России в нарушение законодательства. Они также задержали пятерых граждан, которые, получив российское гражданство, не встали на воинский учёт. Об этом сообщил офицер военного следственного управления СКР по Одинцовскому гарнизону.
По его словам, во вторник офицеры ВСО Следственного комитета России по Одинцовскому гарнизону вместе с полицейскими провели рейд в коттеджном поселке «Берёзки».
«В ходе рейда на стройплощадке выявлено 17 иностранных граждан, пребывающих и осуществляющих трудовую деятельность на территории России в нарушение миграционного законодательства. Их доставили в отдел по вопросам миграции и привлекли к административной ответственности», – сказал собеседник РИА Новости.
Он добавил, что в военный комиссариат отправили ещё пятерых бывших мигрантов, получивших в прошлом году гражданство России и не вставших на воинский учёт.

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#московская область
#стройки
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Строители отчитались о ходе возведения ЖК «Радужный» в Кашире
07 февраля 2024, 11:31

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Строительство жилого комплекса «Радужный», в который входят два девятиэтажных дома на 249 квартир, ведется в Кашире, в настоящее время уже смонтированы конструкции зданий и установлены оконные блоки, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Сейчас на объекте ведутся работы по устройству вентилируемого фасада из керамогранита, ограждению и остеклению балконов. Присоединение домов к инженерным сетям — водопроводу, канализации, электроснабжению — завершено», — отмечается в сообщении.
Все работы ведутся в соответствии с ранее установленным графиком. Застройщик жилого комплекса «Радужный» — компания «Главмособлстрой-Техно».

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#кашира
#строительство
#мкд
#дома
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В ЖК «Горки Парк» продолжается строительство новой школы на 1100 мест
07 февраля 2024, 11:30

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В Подмосковье школу на 1100 мест возводят в ЖК «Горки Парк». об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Школа на 1100 детей строится в рамках комплексного развития территории и готова уже на 40 %.

«На данном этапе завершены монолитные работы и устройство металлических конструкций, завершается кладка внешних и наружных стен, ведется подключение здания к внешним инженерным сетям. Также стартовали земляные работы на прилегающей территории. В ближайшие дни строители приступят к монтажу остекления и витражей. Всего на строительной площадке задействовано 58 человек и шесть единиц техники», — подчеркнули в министерстве.

По окончанию работ в школе будут расположены учебные классы, мастерские для работ с различными материалами, кружковые помещения и помещения для групп продленного дня, кабинеты логопеда и психолога, медкабинет с процедурной, а также актовый зал с артистической, библиотека с читальным залом и книгохранилищем.

Стоит отметить, что ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2024 года.

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#школа
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#библиотека
#подмосковье
#жк
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