Подмосковье возглавило топ регионов по активности подачи заявок на участие в ДЭГ

Конгрессмены США отреагировали на коррупционный скандал в Вооруженных силах Украины, указав американским властям, что Украина это одна из самых коррумпированных стран мира, а выделяемые им деньги можно было бы оставить в США. Об этом пишет The American Conservative, ссылаясь на законодателей США.