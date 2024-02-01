Подмосковье возглавило топ регионов по активности подачи заявок на участие в ДЭГ

Жители Московской области активнее всех подают заявки на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах президента России. Об этом сообщается на сайте Минцифры России.
«За первые два дня зарегистрировано более 500 тысяч заявок. Их принимают на портале Госуслуг до 23:59 по московскому времени 11 марта. Топ регионов по активности составляют Московская область, Чувашия, Алтайский край, Свердловская и Ростовская области», – говорится в сообщении.Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут проводить три дня – с 15 по 17 марта.
Проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ смогут жители 28 регионов, в том числе Подмосковья. Для москвичей голосование будет доступно на портале.
Если планы избирателя изменились, заявление на участие в ДЭГ можно отозвать и проголосовать на избирательном участке по месту прописки.
Чтобы отдать голос не по месту жительства, а там, где удобно, можно воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».
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Лора Луганская