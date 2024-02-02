Мособлизбирком презентовал форму для подмосковных информаторов

Фото: Фотобанк МО/Ксения Сидорова
Подмосковных информаторов о выборах президента России пригласили на производство, где для них шьют специальную форму, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
Впечатлениями поделилась председатель химкинской участковой избирательной комиссии №4119 Екатерина Ногай.
Ранее председатель Мособлизбиркома Илья Берёзкин рассказал, что все информаторы о выборах в Подмосковье будут одеты в униформу — брендированную куртку с надписью «Избирательная комиссия Московской области. Выборы президента». В комплекте также идёт брендированная сумка через плечо.
Кроме того, у каждого информатора будет удостоверение с гербом и бейдж с телефоном горячей линии, по которому можно будет проверить, имеет ли право человек проводить информационную работу.
Выборы президента Российской Федерации состоятся в середине марта. Для удобства избирателей голосование будет проводиться три дня: 15, 16 и 17 числа.
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«Куртки красивые и тёплые. Сумки тоже удобные, мы сможем положить с собой планшет и необходимые документы, а также информационные материалы», — рассказала Ногай.
Кроме того, у каждого информатора будет удостоверение с гербом и бейдж с телефоном горячей линии, по которому можно будет проверить, имеет ли право человек проводить информационную работу.
Выборы президента Российской Федерации состоятся в середине марта. Для удобства избирателей голосование будет проводиться три дня: 15, 16 и 17 числа.
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Лев Каштанов