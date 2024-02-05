Жителям Подмосковья рассказали, как узнать информатора о президентских выборах

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До старта адресного информирования жителей Подмосковья о предстоящих выборах президента России осталось менее двух недель. В Мособлизбиркоме рассказали, как отличить сотрудника участковой избирательной комиссии по внешнему виду.
«Каждый информатор будет одет в брендированную куртку синего или белого цвета. При себе он будет иметь удостоверение члена участковой избирательной комиссии, бейдж и синюю сумку через плечо с логотипом избирательной кампании. Всего на территории Московской области поквартирный и подомовой обход избирателей будут проводить 15 876 человек, в том числе 82,8% женщин и 17,2% – мужчин», – говорится в телеграм-канале Московской областной избирательной комиссиии.
Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут проводить три дня – с 15 по 17 марта.
Проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ смогут жители 28 регионов, в том числе Подмосковья. Для москвичей голосование будет доступно на портале.
Если планы избирателя изменились, заявление на участие в ДЭГ можно отозвать и проголосовать на избирательном участке по месту прописки.
Чтобы отдать голос не по месту жительства, а там, где удобно, можно воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».
Ранее сообщалось, что адресное информирование жителей Подмосковья о предстоящем голосовании будет проходить с 17 февраля до 7 марта. Все информаторы прошли обучение.
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