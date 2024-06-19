В Подмосковья прошло тестирование тепловых сетей

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В 11 муниципалитетах Подмосковья протестировали тепловые сети. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Испытания теплопроводов повышенным давлением проводились на 34 участках в городских округах Серпухов, Балашиха, Можайск, Богородский, Воскресенск, Истра, Наро-Фоминск, Орехово-Зуево, Реутов, Черноголовка, Люберцы.
МОС АВС осуществляют строгий контроль за соблюдением всех технологических процессов в подготовке теплосетей к новому отопительному сезону.
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«Из протестированных участков 24 успешно выдержали испытания. На 10 участках были выявлены утечки, что не позволяет эксплуатировать теплопроводы в предстоящий осенне-зимний период 2024–2025 года. После проведения необходимых ремонтных работ гидравлические испытания будут проведены повторно.Проведение гидравлических испытаний — важный этап подготовки к осенне-зимнему периоду», — поделился министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
МОС АВС осуществляют строгий контроль за соблюдением всех технологических процессов в подготовке теплосетей к новому отопительному сезону.
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Мира Полтева