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В Подмосковья прошло тестирование тепловых сетей

19 июня 2024, 16:05
Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

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В 11 муниципалитетах Подмосковья протестировали тепловые сети. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Испытания теплопроводов повышенным давлением проводились на 34 участках в городских округах Серпухов, Балашиха, Можайск, Богородский, Воскресенск, Истра, Наро-Фоминск, Орехово-Зуево, Реутов, Черноголовка, Люберцы.

«Из протестированных участков 24 успешно выдержали испытания. На 10 участках были выявлены утечки, что не позволяет эксплуатировать теплопроводы в предстоящий осенне-зимний период 2024–2025 года. После проведения необходимых ремонтных работ гидравлические испытания будут проведены повторно.Проведение гидравлических испытаний — важный этап подготовки к осенне-зимнему периоду», — поделился министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.



МОС АВС осуществляют строгий контроль за соблюдением всех технологических процессов в подготовке теплосетей к новому отопительному сезону.

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Названы продукты, которыми нельзя кормить кошек
Биолог Трофимова: кошкам нельзя давать сырое мясо
19 июня 2024, 16:19

Фото: iStock/Leesle

Кошек ни при каких обстоятельствах нельзя кормить сырым мясом. Об этом рассказала доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения биолог Ольга Трофимова.
«Нельзя кормить кошку сырым мясом, так как в нем могут оказаться личинки гельминтов или возбудители инфекционных заболеваний. Сырое мясо следует на трое суток заморозить и после размораживания тщательно вымыть. Лучший способ — отварить мясо. Термическая обработка обеспечивает полное обеззараживание», — пояснила Трофимова в беседе с NEWS.ru.

Она также уточнила, что кошек не стоит кормить свининой и бараниной. Такое мясо может привести к ожирению питомца и проблемам с печенью. Лучше всего давать животным кролика или птицу. Мясо должно быть без костей.

При этом взрослым кошкам не стоит давать молоко. Уже после года у животного перестают вырабатываться ферменты для расщепления лактозы. Такое угощение может вызвать у питомца диарею или вздутие живота.

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Воробьёв поставил задачу завершить благоустройство парка Мира в Коломне в августе
19 июня 2024, 16:10

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Благоустройство парка Мира в Коломне завершится в августе. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который проверил ход работ и поговорил с жителями.
Обновление одного из самых больших общественных пространств Коломны началось в 2023-м. В прошлом году парк отметил 75-летие.
«Парк Мира – центральный и самый крупный парк Коломны. Ранее здесь уже были восстановлены дорожки, высажены деревья, появилась большая детская игровая площадка. Но мы понимаем, что этого недостаточно. Важно создать единое современное пространство. Поэтому летом прошлого года мы начали масштабную реконструкцию по президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды. Все работы важно завершить в срок – в августе», – сказал глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Однако, по его словам, обновление парка на этом не завершится.
«Для нас важны и форма, и содержание, поэтому постараемся завести сюда представителей среднего и малого бизнеса, чтобы они подготовили насыщенную программу с аттракционами, пунктами проката и точками питания», – поделился планами Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Проект благоустройства парка предусматривает сохранение всех исторических элементов – входных арок, самого большого в Коломне фонтана с диаметром чаши более 35 м, танцевальной площадки.
«Уже полностью выполнены работы по инженерным сетям. Продолжаем работать по электросетям, реконструкции забора, входных зон, обустройству дорожек. На этой неделе готовимся высадить новые деревья и кустарники», – рассказал начальник участка строительной организации Владимир Рябчиков.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сейчас ремонтные работы на парковой сцене подходят к финалу, а в скейт-парке уже полностью завершены. К запуску готовят фонтан. Ведётся обустройство пешеходных дорожек. Кроме того, в планах - обновить на всей территории парка освещение и установить камеры видеонаблюдения.
«Я коренная жительница Коломны. Парк Мира – главное место для отдыха, культурных мероприятий нашего города. И мои дети выросли здесь, с колясками всегда тут гуляли. Все очень ждут открытия обновлённого парка», – поделилась жительница города Татьяна.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Во время встречи с губернатором спортсмены попросили дополнить новый скейт-парк памп-треком, чтобы можно было заниматься велоспортом рядом с домом. Воробьёв эту идею поддержал.
«Наши ребята очень давно ждали новый скейт-парк. В Коломне такого больше нигде нет. Приходилось ездить кататься в соседние города. Мы уже сходили, посмотрели, как все устроили. Очень здорово. Огромное вам спасибо», – сказал тренер по велоспорту Александр.
Скоро в Коломне появится ещё одно место притяжения - летом гостей примет благоустроенная зона отдыха на берегу реки Коломенки. Это общественное пространство – победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

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#коломна
#благоустройство
#парк
#андрей воробьёв
#губернатор
#подмосковье
#московская область
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В Лыткарине открылся новый пункт приёма вторсырья «Мегабак»
19 июня 2024, 16:01

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Пункт по приёму отходов на переработку «Мегабак» открылся на Тураевском шоссе в городе Лыткарино, новая площадка стала 61-й на территории Московской области, сообщает пресс-служба Минчистоты Московской области.
«Открылась 61-я площадка проекта «Мегабак». Она также является 18-й, которая работает в новом формате. Здесь любой желающий житель может не просто сдать ненужные вещи на переработку, но и получать за это деньги», — пояснил зампред правительства региона — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.
В честь открытия на новой площадке организовали развлекательную программу.

В министерстве напомнили, что в «Мегабак» можно сдавать на переработку не только стекло, пластик и бумагу, но и бытовую технику, а также мебель.

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#мусор
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Два вуза Московской области вошли в топ-100 учебных заведений России
19 июня 2024, 15:51

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Два подмосковных вуза попали в рейтинг лучших высших учебных заведений России, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области. 13-й с 2012 года список составило Международное рейтинговое агентство RAEX.
«В рейтинг включены Орехово-Зуевский ГГТУ и Коломенский ГСГУ. Коломенский университет поднялся на пять позиций по сравнению с прошлым годом и занял 81-е место. Орехово-Зуевский ГГТУ переместился с 84-й на 80-ю позицию», – говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, лидеры рейтинга объявлены на XII форуме ведущих вузов «Будущее высшей школы» в Москве. В этом году в список вошли университеты 39 регионов России.

Общий балл вуза складывается по трёхкомпонентной системе, включающей качество образовательной среды, уровень востребованности выпускников на рынке труда и интенсивность научно-исследовательской работы.

При составлении рейтинга использовались статистические данные и результаты опросов, проведённых среди более чем 130 тыс. респондентов.

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#московская область
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В Подмосковье отремонтировали покрытие на 430 дорогах
19 июня 2024, 15:46

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Работы по обновлению покрытия на 430 дорогах выполнили в Московской области с начала ремонтного сезона, всего было уложено около 500 километров асфальта, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Дорожники полностью завершили ремонт на 430 региональных и муниципальных дорогах. Всего уложили порядка 500 км нового покрытия, в том числе и на 200 участках, которые сейчас в процессе ремонта», — пояснил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Он добавил, что покрытие обновляли при помощи асфальтобетонной смеси типа А16-Вн: её отличает повышенная износоустойчивость.

В министерстве отметили, что на 67 участках региональных трасс покрытие отремонтировали в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ремонтные работы в регионе продолжаются.

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#подмосковье
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В Истре капитально отремонтируют здание лицея
19 июня 2024, 15:27

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

В лицее, расположенном на улице Босова в городе Истра, планируют провести капитальный ремонт, в настоящее время ведётся поиск подрядчика: лот на проведение работ выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политики Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, капитально отремонтировать здание площадью более 6,4 тыс. квадратных метров и поставить туда всё необходимое оборудование», — отмечается в сообщении.
Капитальный ремонт должен быть проведён в один этап и завершится в будущем году.

Начальная цена лота составляет 506 миллионов 182 тысячи 405 рублей, заявки принимаются до 5 июля. Средства на работы будут выделены из бюджета Московской области.

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«Все подвержены риску»: Инфекционист прокомментировал вспышку ботулизма в РФ
Врач Шахмарданов: Употребляя салаты, можно заболеть любой кишечной инфекцией
19 июня 2024, 15:23

Фото: istock/MarianVejcik

Почти 200 человек в 4 регионах России оказались на больничных койках со страшной инфекцией — ботулизмом. Многих из заболевших подключили к ИВЛ, потому что дышать дышать самостоятельно они не могут.
В Роспотребнадзоре заявили, что причиной массового заражения ботулизмом стала фасоль в вакуумной упаковке, изготовителями которой были ООО «Локалкитчен» и ООО «САВОН-К».

В ведомстве сообщили, что на предприятиях, где хранилась фасоль, царили антисанитарные условия, а процесс ее приготовления был организован с нарушением всех требований и норм, что в итоге и привело к накоплению ботулотоксина в готовой продукции.️ Расследование продолжается.

Врач-инфекционист Мурад Шахмарданов в беседе с «Радио 1» заявил, что любой продукт может быть инфицирован и провоцировать развитие кишечной болезни.

«Все подвержены риску. Употребляя салаты, можно заболеть любой кишечной инфекцией, если продукты контаминированы или инфицированы соответствующими возбудителями», — сказал эксперт.

По словам инфекциониста, все люди не в безопасности, поэтому важно смотреть на сроки годности и сроки реализации продукта.
«В магазинах блюда могут храниться некоторое время, и за это время та микробная флора, которая там окажется, расплодится и достигнет инфицирующей дозы», — сообщил специалист.

Мурад Шахмарданов настоятельно рекомендует готовить салаты в домашних условиях, чтобы точно знать всё про продукты, снизив таким образом риск заражения кишечными инфекциями.

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Госномера за 6 млн и особняки за миллиарды: имущество заместителей Шойгу и как живут генералы Минобороны РФ
Недвижимость уволенных генералов из Минобороны РФ: стоимость, что известно
19 июня 2024, 15:16

Фото: iStock/bastan

В Минобороны РФ прошли кадровые чистки. За чередой отставок и назначений стоят громкие увольнения и аресты должностных лиц ведомства, уличенных в совершении коррупционных преступлений. О том, у кого из генералов самая дорогая недвижимость, как и где жили их семьи расскажет редакция «Радио 1».

Дворец Цаликова на Рублёвке


Уволенный из Минобороны Руслан Цаликов занимал должность замглавы ведомства. Он занимался вопросами капитального строительства, финансовым аудитом и курировал направление взаимодействия Минобороны со СМИ.

По информации lifе, семья Цаликова проживает в элитном поселке на Рублевке. На территории особняка расположены теннисные корты и гостевые дома. Стоимость роскошного жилища оценивается в два миллиарда рублей. Также имеются сведения о принадлежащих Цаликову апартаментах на Патриарших прудах и Барвихе. Стоимость недвижимости оценивается в 500 млн и 50 млн соответственно.

Резиденции замминистра Шевцовой


Ранее занимавшая пост госсоветника 1-го класса Татьяна Шевцова занималась соцобеспечением и госзаказами. Чиновница МО успела обзавестись квартирой в элитном районе Санкт-Петербурга и коттеджем в пригороде. Стоимость недвижимости превышает 100 млн рублей каждая. Также Шевцовой принадлежит резиденция на берегу старицы Москвы-реки, стоимость которой оценивается в 2 млрд рублей.

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Престижное жилище генерала Попова


Уволенный Павел Попов возглавлял в Минобороны инновационное направление и курировал работу информационных и телекоммуникационных технологий. Семья генерала проживает в престижном ЖК в столичных Хамовниках. Кроме того, Поповы владеют особняком в коттеджном поселке и резиденцией на берегу Енисея, стоимость которой превышает 50 млн рублей.

Как живет семья экс-замминистра Панкова


Бывший замминистра обороны Николай Панков занимался кадровыми вопросами, курировал профильные вузы и училища. Столичные апартаменты на Красной Пресне, принадлежащие генералу, оцениваются в 80 млн рублей. Также семья Панковых владеет домом на Большом Каретном, вблизи сада «Эрмитаж», стоимостью 30 млн рублей.

Замминистра Иванов покупал номера на авто за 6 млн


Арестованный по подозрению в получении взятки в особо крупном размере Тимур Иванов владел люксовым автопарком. В гараже чиновника МО были два зарубежных внедорожника с госномерами, стоимость которых суммарно превышает 6 млн рублей. Как выяснило следствие, Иванов с супругой ежегодно пополняли автопарк. К 2019-му году в гараже Ивановых насчитывалось 19 элитных автомобилей, в том числе раритетный лимузин, стоимость которого варьируется от 11 до 18 млн рублей.

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Москвичей предупредили о дожде с грозой
В четверг в Москве ожидается сильный дождь с грозой
19 июня 2024, 15:12

Фото: iStock/ABGlavin

В среду в столичном регионе ожидается тёплая солнечная погода, однако уже в четверг в Москве пройдут сильные дожди с грозой. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Ночью кратковременные дожди, выпадет до 3 мм осадков. Завтра днём мы будем под влиянием атмосферных фронтов западного циклона, поэтому дожди, местами сильные, и есть вероятность грозы. Преобладающее количество осадков — от 7 до 12 мм, но далее может выпасть и до 40 мм осадков», — рассказала Позднякова в беседе с RT.

Однако уже в последующие дни погода уже успокоится, но могут быть кратковременные дожди.

В среду, 19 июня, в столице будет тепло. Ожидается до 26 градусов выше нуля, в четверг — 23... 25 градуса. При этом в выходные температура будет немного ниже климатической нормы. В субботу ожидается 21-22 градуса выше нуля, а в воскресенье – 20 градусов тепла.

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