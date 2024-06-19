В Лыткарине открылся новый пункт приёма вторсырья «Мегабак»

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Пункт по приёму отходов на переработку «Мегабак» открылся на Тураевском шоссе в городе Лыткарино, новая площадка стала 61-й на территории Московской области, сообщает пресс-служба Минчистоты Московской области.
«Открылась 61-я площадка проекта «Мегабак». Она также является 18-й, которая работает в новом формате. Здесь любой желающий житель может не просто сдать ненужные вещи на переработку, но и получать за это деньги», — пояснил зампред правительства региона — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.В честь открытия на новой площадке организовали развлекательную программу.
В министерстве напомнили, что в «Мегабак» можно сдавать на переработку не только стекло, пластик и бумагу, но и бытовую технику, а также мебель.
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Лев Каштанов