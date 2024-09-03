Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Подмосковья провели акции, посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом

В Подмосковья провели акции, посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом

03 сентября 2024, 17:57
Фото: пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия»

Фото: пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия»

Акции, посвящённые трагедии в Беслане, провели в Московской области в День солидарности в борьбе с терроризмом члены подмосковного отделения партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба ЕР.
«Сегодня мы вспоминаем всех жертв террористических атак. Мы также отдаём дань уважения сотрудникам силовых структур, героически погибшим в борьбе с террористами. В нашем мире не должно быть места терроризму и насилию. Все вместе мы делаем всё возможное, чтобы предотвратить это зло», — сказал спикер Мособлдумы, секретарь областного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.
Траурные мероприятия состоялись на мемориальном Быковском кладбище в Жуковском и у мемориала «Вечный огонь» на Советской площади в Дмитрове. В Павловском Посаде после митинга молодогвардейцы провели акцию «Деревья памяти»: организовали инсталляции в виде деревьев и поместили туда бумажных журавликов. А в Королёве возложили цветы к Вечному огню у мемориала воинской славы и почтили память погибших минутой молчания.



Теракт в Беслане унёс жизни более 300 человек, из которых 186 — дети.

Читайте также:

Подмосковные росгвардейцы приняли участие в акции «Вместе против террора»

В Клину провели акцию в память о трагедии в Беслане

«Дети кричали и плакали»: 20 лет со дня теракта в Беслане, страшные подробности трагедии, жертвы
#единая россия
#митинг
#мемориал
#терроризм
#московская область
#подмосковье
Эксперт Звенигородский пояснил суть новых оповещений ПФР о состоянии пенсии
Эксперт Звенигородский: данные о накопительной пенсии можно получить в один клик
03 сентября 2024, 18:55

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

Согласно приказу Социального фонда России, вступившему в силу с 3 сентября, вводится новая форма оповещения о состоянии счёта накопительной пенсии и о результатах инвестирования пенсионных средств.
Предполагается, что эта мера поможет россиянам грамотно распоряжаться пенсионным капиталом. Эксперт в сфере пенсионного законодательства Сергей Звенигородский в эфире «Радио 1» пояснил, в чём заключается суть изменений в новых оповещениях, а заодно рассказал подробнее о самой накопительной пенсии, которая до сих пор у многих граждан вызывает вопросы.

Специалист отметил, что основные трудности для понимания у простых граждан возникают в нижней части оповещений, где речь идёт как раз о накопительной пенсии. Это связано с тем, что они видят большое количество цифр, финансовых и юридических терминов, в которых непросто, да и не хочется разбираться.

«Нельзя также забывать, что продолжают циркулировать слухи о том, что накопительную пенсию уже куда-то потратили, чуть ли не украли, так что её просто нет», — напомнил эксперт.
Отчасти для того, чтобы пресечь эти слухи, чтобы дать людям понимание, что происходит с накопительной частью их пенсии, Социальный фонд в новых оповещениях, которые Звенигородский называет «письмами счастья», даёт более детальную информацию по накопительной пенсии. Проще говоря, в оповещении отражается то, как идёт работа с их деньгами. К тому же, теперь информация подана более понятно, более доступным языком, добавил он.

«Сейчас нужную информацию о состоянии накопительной пенсии можно получить буквально "в один клик"», — сказал Звенигородский.
Эксперт напомнил, что накопительная пенсия была введена из-за того, что примерно к 2040 году в России ожидается значительный демографический спад. На практике это означает, что если сейчас на одного пенсионера приходится три работающих, то к тому времени наступит практически паритет. Именно для того, чтобы деньги, которые пенсионер получит в будущем, работали и преумножались уже сейчас, и была введена накопительная пенсия, заключил специалист.

Читайте также:

Отдых в России, зубные протезы и скидка на лекарства: Льготы для пенсионеров в 2024 году

Раскрыт размер средней пенсии в России

В Госдуме разъяснили, как будет индексироваться пенсия
#деньги
#эксперт
#работа
#пенсионер
#радио
#фонд
#пенсия
#информация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы самые популярные авто с пробегом в августе
Авито Авто: Самым популярным авто с пробегом стала Lada Priora
03 сентября 2024, 18:46

Фото: iStock/bruev

Исследовании «Авито Авто» показало, что самым популрнм автомобилем с пробегом в России в августе стала Lada Priora.
Кроме этой марки машины в этом рейтинге лидерами стали Lada Granta, Lada Samara, «Жигули», Hyundai Solaris.

«Наиболее популярными марками в августе 2024 года оказались ВАЗ (Lada) с долей спроса 26,8%, Toyota с 6,9%, Hyundai с 5,6%. Кроме того, в топ-5 входят бренды Kia и Volkswagen. Лидером по динамике предложения за год стал бренд Toyota (рост на 39,4%)», — приводит Газета.ру текст исследования.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин заявлял, что рост цен на китайские автомобили в России связан со сложностью с платёжными системами, а также с боязнью бизнеса КНР из-за санкций.

Читайте также:

Губернатор Шапша: Citroen C5 Aircross — российский авто, собранный в Калуге

BMW отзывает более 720 000 машин из-за риска короткого замыкания, выпущенных с 2012 года

Автоэксперт Сажин объяснил рост цен на китайские авто
#автомобили
#марки
#бренд
#машины
#спрос
#общество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные росгвардейцы приняли участие в акции «Вместе против террора»
03 сентября 2024, 17:52

Фото: Росгвардия Московской области

В ежегодной акции памяти жертв терроризма приняли участие сотрудники Клинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области.
Мероприятие прошло в День солидарности в борьбе с терроризмом. Вместе с другими жителями города, росгвардейцы зажгли свечи и почтили память погибших минутой молчания, после чего все присутствующие отпустили в небо белые шары, которые стали символом скорби и надежды.

Акция «Вместе против террора» уже стала традиционной и ежегодно в этот день тысячи людей по всей стране собираются, чтобы отдают дань памяти жертвам террористических актов.

Читайте также:

В Клину провели акцию в память о трагедии в Беслане

«Дети кричали и плакали»: 20 лет со дня теракта в Беслане, страшные подробности трагедии, жертвы

Стали известны подробности о сестре нового фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
#акция
#небо
#память
#росгвардия
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам рассказали о схемах обмана в автосалонах
Юрист Лагун заявил о ненужных и дорогих допуслугах в автосалонах
03 сентября 2024, 17:25

Фото: iStock/Fahroni

Автоюрист Николай Лагун заявил, что автосалоны могут проводить такие схемы обмана покупателей, как навязывание ненужных, но дорогих дополнительных условий.
«Для создания большей привлекательности продавцы указывают заниженную стоимость автомобиля, иногда рядом размещая ссылку на то, что это спецпредложение. Спецпредложение действует при определенных условиях. При приобретении автомобиля потребителям навязывают дополнительные услуги, которые в сумме могут составить до 50% от стоимости автомобиля», — пояснил в беседе с «Известиями» Лагун.

Также, по его словам, автосалоны могут навязывать клиентам выгодные для них финансовые продукты при покупке автомобиля в кредит.

До этого автоэксперт Владимир Сажин описал то, как решать проблему повышенной аварийности на определённых участках дороги.

«Если частые аварии на одном и том же месте, специальная комиссия проверяет и смотрит, как можно улучшить ситуацию. Либо поставить средства регулирования, либо поменять фазу, встать на место и проводить профилактическую беседу с автолюбителями», — прояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

Ранее автоюрист Николай Лагун заявил, что фраза «сел и поехал» может говорить об опасном объявлении о продаже автомобиля, составленном перекупщиком.

Читайте также:

Автоблогер Булкин раскрыл, в продажу каких авто можно инвестировать

Россиянам раскрыли фразу «опасного» объявления о продаже машины

Подмосковным водителям рассказали, как избежать ДТП осенью
#дороги
#кредит
#авто
#услуги
#комиссия
#продажа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Центральный парк Реутова ждёт масштабное благоустройство
03 сентября 2024, 17:02

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Реутове планируют благоустроить Центральный парк. Об этом глава городского округа Филипп Науменко доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
В парке появятся прогулочные маршруты, зона отдыха у воды, концертный зал под открытым небом, фонтан и спортивные объекты. Будет установлено современное освещение.
«Парк входит в число самых посещаемых в Московской области. У жителей большой запрос на его реконструкцию. Мы начнем работы в будущем году, а закончим в 2027-м», – поделился планами Науменко.
Он назвал благоустройство актуальной темой и рассказал, что в 2022-2023 годах в городе привели в порядок прилегающие к станции МЦД «Реутово». Территории. Год назад реконструировали Мемориальный комплекс «Аллея Славы». Новый облик приобрел сквер на улице Октября.

Читайте также:

В ходе реновации в Реутове расселят пять бараков в историческом центре

В Реутове к зиме реконструируют более 1,7 км теплосетей

В Реутове до конца года появятся школа с IT-классами и два детсада
#реутов
#филипп науменко
#андрей воробьёв
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#парк
#благоустройство
#городская среда
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Клину провели акцию в память о трагедии в Беслане
03 сентября 2024, 16:57

Фото: пресс-служба

Митинг, посвящённый 20-летию трагедии в Беслане, провели у молодёжного центра «Стекольный» в Клину, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Участие в митинге приняли члены окружного Совета депутатов от партии «Единая Россия», молодогвардейцы, участники организации «Волонтёры Подмосковья», студенты Клинского филиала Российского государственного социального университета и ветеран Великой Отечественной войны Виктор Васильевич Матросов. Он выступил перед собравшимися.

«Беслан — это не только 20 лет неутихающей боли. Это еще и зарок — быть солидарными в борьбе с терроризмом. Мы должны быть беспощадны к врагу. Ради будущего и жизни детей этот кошмар никогда не должен больше повториться», — сказал Виктор Матросов.
Участники митинга выложили свечами слова «Беслан. Помним».

Кроме того, в Клину для молодёжи провели показ фильма «Золотая бронза» о людях, переживших трагедию в Беслане.

Читайте также:

Получить выплату за землю могут около 200 многодетных семей из Клина

Клинские десантники приняли участие в учениях обезвреживанию террористов в школе

В деревне Кузнецово под Клином построили котельную
#клин
#митинг
#терроризм
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В этом году выросло число тяжких преступлений, совершённых мигрантами
03 сентября 2024, 16:55

Фото: сайт Кремля

В текущем году количество тяжких преступлений в России, совершённых мигрантами, выросло на 12% по сравнению с предыдущим годом. Нелегалы стали нарушать закон в три раза чаще.
Об этом на совещании в Следственном комитете, посвящённом резонансным преступлениям, совершённым мигрантами, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин. По его словам, всего в текущем году иностранные граждане совершили в России 23 847 криминальных деяний. Число тяжких преступлений, совершённых приезжими, увеличилось с 4 390 до 4 930, то есть на 12%.

Председатель Следственного комитета РФ также обозначил тенденцию, согласно которой мигранты всё чаще демонстрируют негативное отношение к коренному населению, участникам спецоперации и сотрудникам правоохранительных органов. Бастрыкин подчеркнул, что такие явления зачастую происходят при попустительстве должностных лиц в сфере миграции.

Читайте также:

В Питере пресекли деятельность компании, незаконно легализовавшей мигрантов

Госдума в I чтении приняла законопроект о фиктивных браках с иностранцами

Путин перечислил приоритеты в работе МВД
#мигранты
#рф
#бастрыкин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ходе реновации в Реутове расселят пять бараков в историческом центре
03 сентября 2024, 16:50

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Реутове продолжается работа по капитальному ремонту многоквартирных домов. В этом году планировано обновить 18 МКД, в 2025-м – 15.
Об этом глава городского округа Филипп Науменко доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву.

В домах заменят лифты, приведут в порядок крыши, фасады, подвалы и коммуникации.
«Важная тема – реновация, расселение аварийного жилья. Это всегда очень беспокоит людей, которые живут в ветхих домах. Расскажите, на какой стадии реализации сейчас находится проект комплексного развития территорий, который вы ранее представляли?», – спросил губернатор.
Проект реализуется в ЖК «Победа». Там построят шесть жилых домов, детсад на 175 мест, а также объекты бытовой и социальной инфраструктуры.
«Улица Победы – это исторический центр города. У нас там до сих пор находятся пять бараков, построенных еще в 1948 году. В результате реновации 85 семей получат новые комфортные квартиры», – рассказал руководитель муниципалитета.
По его словам, планируется реализовать проект в течение двух ближайших лет.

Читайте также:

В Реутове к зиме реконструируют более 1,7 км теплосетей

В Реутове до конца года появятся школа с IT-классами и два детсада

В ЖК «Пятницкие кварталы» открылась новая школа
#филипп науменко
#реутов
#реновация
#капремонт
#дома
#мкд
#губернатор
#московская область
#подмосковье
#андрей воробьёв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бойцам СВО передали партию техники в рамках подмосковной акции «Доброе дело»
03 сентября 2024, 16:14

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Новую партию помощи передали бойцам губернаторского 242 полка зампред правительства Московской области Вячеслав Духин, министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе и гендиректор телеканала «360» Алексей Каклюгин.
Бойцы получили три системы спутникового интернета Starlink с дополнительными комплектующими и три мощных квадроцикла. Груз был доставлен в рамках регионального гуманитарного проекта «Доброе дело». Доставленные грузы пригодятся на передовой, отметили бойцы.

«Мы выражаем огромную благодарность представителям правительства Московской области — зампреду Вячеславу Духину, министру Екатерине Швелидзе и гендиректору телеканала «360» Алексею Каклюгину. Спасибо, что нас поддерживаете. Вместе мы победим!» — заявили участники СВО.
Кроме того, на передовую для бойцов 242 полка были доставлены десять установок радиоэлектронной борьбы для противодействия дронам.

Ранее этому же подразделению передали 20 комплектов пехотных систем РЭБ. Такой система, закрепленная на амуниции бойца, позволяет защитить его и его подразделение от атак дронов-камикадзе.

Читайте также:

Волонтёры Подмосковья отправили фуру гумпомощи школьникам ДНР и Курской области

Размещённым в Подмосковье ребятам из Курской области подарили школьные наборы

Волонтёры из Реутова доставили гуманитарную помощь в зону СВО
#вячеслав духин
#екатерина швелидзе
#доброе дело
#гуманитарная помощь
#сво
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф