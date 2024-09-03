В Подмосковья провели акции, посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Фото: пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия»
Акции, посвящённые трагедии в Беслане, провели в Московской области в День солидарности в борьбе с терроризмом члены подмосковного отделения партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба ЕР.
«Сегодня мы вспоминаем всех жертв террористических атак. Мы также отдаём дань уважения сотрудникам силовых структур, героически погибшим в борьбе с террористами. В нашем мире не должно быть места терроризму и насилию. Все вместе мы делаем всё возможное, чтобы предотвратить это зло», — сказал спикер Мособлдумы, секретарь областного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.Траурные мероприятия состоялись на мемориальном Быковском кладбище в Жуковском и у мемориала «Вечный огонь» на Советской площади в Дмитрове. В Павловском Посаде после митинга молодогвардейцы провели акцию «Деревья памяти»: организовали инсталляции в виде деревьев и поместили туда бумажных журавликов. А в Королёве возложили цветы к Вечному огню у мемориала воинской славы и почтили память погибших минутой молчания.
Теракт в Беслане унёс жизни более 300 человек, из которых 186 — дети.
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