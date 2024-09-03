Подмосковные росгвардейцы приняли участие в акции «Вместе против террора»

Фото: Росгвардия Московской области
В ежегодной акции памяти жертв терроризма приняли участие сотрудники Клинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области.
Мероприятие прошло в День солидарности в борьбе с терроризмом. Вместе с другими жителями города, росгвардейцы зажгли свечи и почтили память погибших минутой молчания, после чего все присутствующие отпустили в небо белые шары, которые стали символом скорби и надежды.
Акция «Вместе против террора» уже стала традиционной и ежегодно в этот день тысячи людей по всей стране собираются, чтобы отдают дань памяти жертвам террористических актов.
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