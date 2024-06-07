В семи округах Подмосковья отремонтировали «лежачих полицейских»

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Искусственные дорожные неровности починили на региональных дорогах в семи городских округах Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Повреждённые искусственные неровности привели в порядок в селе Рахманово Павлово-Посадского округа, в коломенском селе Комарово, в деревне Иванцево Орехово-Зуевского округа, на Староандреевской улице в солнечногорском рабочем посёлке Андреевка, на улице Жуковского в Жуковском, на улице Победы в Подольске и на Парковой улице в Долгопрудном», — говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что «лежачих полицейских» устанавливают для того, чтобы водители снижали скорость на участках рядом с социально значимыми объектами и в местах с повышенным риском ДТП, например, у нерегулируемых перекрёстков.
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Лев Каштанов