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В Подмосковья устраняют последствия ночного снегопада

26 января 2024, 10:22
Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Дорожные службы Подмосковья ликвидируют последствия снегопада. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На территории Московской области последствия снегопада убирают порядка 1 тысячи человек и свыше 400 единиц техники.

«Во время ночного дежурства дорожные службы очистили порядка 9 тыс. км дорог, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта в утренний час-пик. В настоящее время масштабные работы по очистке дорог от снега продолжаются. В приоритетном порядке в первую очередь работы ведутся на опасных участках и дорогах с интенсивным движением», – поделился министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.


В Минтрасе настоятельно рекомендуют быть внимательными за рулём, не совершать резких манёвров и соблюдать ПДД, а также по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

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#алексей гержик
#пдд
#дорожные службы
#снегопад
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В ООН раскрыли число украинцев, покинувших родину
ООН: более 10 млн украинцев стали вынужденными беженцами
26 января 2024, 11:35

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Примерно 10 млн украинцев вынужденно оставили свои дома из-за боевых действий. Об этом сообщил NHK верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.
По его словам, около 6,3 млн украинцев уехали за границу, оставшиеся 3,7 млн переехали в другой регион страны.

«Не было никакого массового движения к возвращению на привычное место жительства. Мы обеспокоены тем, что вернуться в разгар сложной ситуации военного времени будет непросто», — сказал Гранди.

Он считает, что украинцам необходимо оказать помощь в восстановлении жизни, трудоустройстве и ремонте домов. По его словам, управление организации по делам беженцев уже помогло восстановить свыше 27,5 тыс. домов.

По данным организации, 47% беженцев с Украины составляют женщины, а 33% - дети. При этом 80% из них планируют когда-нибудь вернуться на родину, а 14% хотят сделать это в ближайшее время. Беженцы считают, что на Украине небезопасно, также отсутствует жилье и деньги для нормальной жизни.

Большинство украинских беженцев в настоящее время проживает в Польше. Остальные рассредоточены по другим странам Евросоюза.

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#деньги
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#помощь
#жильё
#женщины
#беженцы
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В Московской области проживают 638 жителей блокадного Ленинграда
26 января 2024, 11:30

Фото: istockphoto / LARISA DUKA

В Подмосковье проживает 638 человек, переживших блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
Для ветеранов блокады в Московской области предусмотрена выплата к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, а также ряд федеральных и региональных мер поддержки.

«Подвиг людей, продержавшихся в огненном кольце 872 дня, не имеет равных в мировой истории. <…> Мы преклоняемся перед мужеством, стойкостью, самоотверженностью защитников непокорённого Ленинграда. Даже столкнувшись с самыми невообразимыми испытаниями, ленинградцы проявили невероятную силу духа и сохранили свой город от захватчиков. Их героизм навсегда останется в наших сердцах», – отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В настоящий момент на территории региона для блокадников работает бесплатный проезд на транспорте Московской области и Москвы, выплачивает матпомощь перед 9 мая, компенсируются расходы на телефонную связь за жилое помещение, ЖКУ и капремонт.

Также ветераны могут получить бесплатную протезно-ортопедическую помощь и изготовление и ремонт зубных протезов.

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#кап подвиг
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#блокада ленинграда
#подмосковье
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В подмосковных лесах проведут санитарные рубки на площади более тыс 4 га
26 января 2024, 11:27

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Ряд санитарно-оздоровительных мероприятий проведут в лесах Московской области в 2024 году, в том числе на территории в семь с половиной тысяч гектаров будут организованы лесопатологические исследования, а более чем на четырёх тысячах гектаров — санитарные рубки, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства региона.
«Лесопатологические обследования будут проведены на площади 7 500 га, санитарные рубки и уборка неликвидной древесины — на площади 4 187 га. Планируется вырубить 3,5 тыс. аварийных деревьев», — цитируются в сообщении слова главы Минсельхозпрода Московской области Владислава Мурашова, курирующего лесное хозяйство региона.

Мурашов также сообщил, что леса в шести городских округах Подмосковья обработают от вредителя — непарного шелкопряда. Всего санитарно-оздоровительные мероприятия запланированы на 22 тысячах га областных лесов.

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#экология
#комлесхоз мо
#подмосковье
#московская область
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Пранк со Смольяниновым*: за что он готов служить Киеву и кто его «подвесит за одно место»
Смольянинов* признался, что готов тайно выступать перед бойцами ВСУ на фронте
26 января 2024, 11:22

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Покинувший Россию актер Артур Смольянинов* стал героем нового выпуска пранкеров Вована и Лексуса, которые позвонили артисту от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Какие заявления сделал Смольянинов*, на что он готов ради украинского гражданства и как намерен стать «полезным Зеленскому», расскажет редакция «Радио 1».

Вован и Лексус разыграли актера Смольянинова* от имени Андрея Ермака


Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), обнародовали запись их разговора с артистом Артуром Смольяниновым. Беседа велась от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

«Уехавший актер Артур Смольянинов* поговорил с «главой офиса президента Украины Андреем Ермаком». Приунывший на чужбине артист всерьез зацепился за предложение получить украинское гражданство «под ключ» для всей семьи. А до этого согласился тайно выступать перед ВСУ», — рассказали пранкеры.

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Актер Смольянинов* заявил о готовности выступить перед ВСУ


Во время разговора с актером, пранкеры заявили, что на Украине якобы готовы рассмотреть вопрос о выдаче гражданства Смольянинову* и членам его семьи. Артист назвал такое намерение украинской стороны «идеальным предложением».

Кроме того, пранкеры подняли вопрос о выступлении актера перед украинскими военными. Смольянинов* заявил, что готов это сделать, но тайно. Актер объяснил свое условие тем, что вся его семья проживает на территории России, поэтому он не хочет афишировать поездку к украинским военным.

Смольянинов* добавил, что готов выступать не только для солдат, но и для президента Украины Владимира Зеленского. Артист отметил, что хотел бы быть для украинского лидера «максимально полезным» и готов выполнить «любые поручения».


Смольянинов* рассказал о встрече с Ходорковским в Риге


В беседе с пранкерами, артист сообщил, что на днях у него состоялось знакомство с Михаилом Ходорковским**. Смольянинов* рассказал лже-Ермаку о том, что бывший глава компании «ЮКОС» выходит на связь со знаменитыми релокантами и призывает их «возвращаться в Россию для захвата власти».

По словам артиста, они с Ходорковским обсуждали будущее России и то «как можно жить по-другому».

Где сейчас живет и чем занимается Смольянинов*


После начала спецоперации на территории Украины, Смольянинов* начал критиковать действия России. На фоне неоднократных антироссийских высказываний, с актером постепенно прекращалось сотрудничество. Вскоре он принял решение уехать из страны.

Смольянинов* некоторое время провел в США, затем переехал в Латвию. Актер заявлял, что ему безразлична судьба России, и если бы он принимал участие в СВО, то только на стороне ВСУ.

После публикации подобных высказываний, артист был привлечен к ответственности за дискредитацию российской армии.
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В настоящее время Смольянинов* выступает в составе собственной группы в подземных переходах в Латвии. Он планирует записать собственный альбом и гастролировать.


Актер Пашутин предложил Смольянинову* выступить в окопах


После опубликованной записи разговора Смольянинова* с пранкерами, актер театра и кино Александр Пашутин в беседе с NEWS.ru призвал артиста выступить в окопах и назвал его дураком.
«Что здесь скажешь? Артур Смольянинов — дурак. К сожалению, не все актеры умные. Я люблю нашу профессию и своих коллег. Но в семье не без урода, что здесь поделаешь. Пускай поедет, в окопах выступит. Его там наши поймают и за одно место подвесят», — заявил Пашутин.
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Экс-советник президента: слитые данные россиян покупают банкиры для навязывания услуг
Экс-советник президента Клименко объяснил, кто покупает слитые данные россиян
26 января 2024, 10:37

Фото: IStock/PUGUN SJ

Утечка данных россиян происходит из-за отсутствия критериев безопасности. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
По мнению специалиста, нужно разработать стратегию защиты персональных данных россиян, распространить по сервисам и банкам специальную инструкцию.
«Каждый бизнес должен соблюдать требования пожарной безопасности, на каждом предприятии есть человек, ответственный за это. И в области персональных данных нужно начинать не с того, что мы гневаемся на банки, а с условий. Например, в каждом штате банка должен быть сотрудник, ответственный за безопасность персональных данных», — заявил Клименко.
По словам эксперта, базу данных россиян чаще покупают не мошенники, а банковские работники. Это нужно для того, чтобы понимать аудиторию и предлагать услуги.
«Базу данных в основном покупают те же банкиры. Это нужно, чтобы, понимать, кто какую еду и в каких сервисах заказывает, и исходя из этого предлагать им услуги. Например, у них отображается, что один человек постоянно заказывает пельмени, а другой – ест в ресторане, поэтому второму нужно впарить что-то под 50 процентов годовых, а второму что-нибудь подешевле, потому что он не заплатит. То есть данные покупаются для таргетинга», — заключил специалист.
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#мошенники
#бизнес
#безопасность
#банки
#данные
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Всероссийский семейный очаг зажгли на международной выставке «Россия»
26 января 2024, 10:36

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в честь старта Года семьи зажгли Всероссийский семейный очаг «Сердце России», передает RT.
В праздничном мероприятии приняли участие семьи со всей России.

Уточняется, что огонь для «Сердца России» прибыл из Свято-Троицкого монастыря в Муроме, именно там находится родина святых Петра и Февронии. Привезла огонь на выставку семья Терентьевых. А зажгла очаг семья Кузнецовых из Крыма.

Огонь из очага перенесли в 12 лампад, которые впоследствии будут доставлены во все федеральные округа России, в том числе в новые регионы, откуда их распространят по всей стране.

«Пусть Всероссийский семейный очаг, частички которого отправятся во все федеральные округа и новые регионы, несёт с собой свет, любовь, тепло. Спасибо семьям, что они приехали и вместе с нами зажгли этот огонь», — заявила заместитель генерального директора выставки «Россия» Анастасия Звягина.

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#россия
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#семьи
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#путин
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Мусоровозы Подмосковья начали оставлять предупреждения на машинах у контейнерных площадок
26 января 2024, 10:01

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Машины, припаркованные рядом с контейнерными площадками, нередко мешают вывозу мусора. Для борьбы с этим явлением водители мусоровозов региональных операторов «ЭкоЛайн-Воскресенск» и «ЭкоПромСервис» начал распространять специальные информационные листовки, сообщает пресс-служба МинЖКХ Московской области.
«На автомобилях, препятствующих вывозу отходов, водители мусоровозов оставляют специальные уведомления, напоминающие об административной ответственности за неправильную парковку», — уточняется в сообщении.

В частности, гражданам, виновным в создании препятствий вывозу мусора, придётся заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма в два раза больше — 10 тысяч рублей. А юридические лица пополнят казну на 30 тысяч рублей.

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#мусоровоз
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#московская область
#водители
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Свыше 100 тысяч жителей Подмосковья прошли тесты по кибербезопасности
26 января 2024, 09:58

Фото: istockphoto / BartekSzewczyk

Региональный портал учит жителей Подмосковья противостоять киберугрозам. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Пройти тесты и узнать правила распознания кибер угроз можно на портале госуслуг Московской области разделом «Цифровая безопасность. Доступно о важном».

«Жители Подмосковья могут научиться противостоять киберугрозам с помощью специального раздела на региональном портале. С начала года им воспользовались около 4 тысяч раз, а с момента запуска — более 100 тысяч. <…>Злоумышленники постоянно обновляют схемы обмана, о которых одни жители узнают из новостей, а другие, к сожалению, на личном опыте», — поделилась министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Стоит отметить, что для прохождения курсов в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» не нужны авторизация и вход в личный кабинет.

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#правила
#жители
#тесты
#надежда куртяник
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В Подмосковье выпустили мультфильм о правилах обращения с отходами
26 января 2024, 09:18

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Ещё один мультфильм, посвящённый правилам обращений с твёрдыми коммунальными отходами, выпустил Чеховский филиал регионального оператора «МСУ-НТ», сообщает пресс-служба МинЖКХ Московской области.
«Новый ролик называется «Из жизни Бабы-яги и Кощея Бессмертного». Он посвящён юридическим лицам и предпринимателям, которые не заключают договоры на вывоз отходов, а сбрасывают их в лесах, на обочинах или подкидывают в общие мусорные баки у жилых домов», — отмечается в сообщении.

Мультфильм призван обратить внимание на проблему нелегальных свалок и «серых» возчиков мусора. Он в лёгкой форме разъясняет, как такое безответственное поведение вредит природе и нарушает закон.

Ролик можно посмотреть на сайте регионального оператора ОО «МСК-НТ» в разделе «ТВ сюжеты».

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