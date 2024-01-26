В Подмосковья устраняют последствия ночного снегопада

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Дорожные службы Подмосковья ликвидируют последствия снегопада. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На территории Московской области последствия снегопада убирают порядка 1 тысячи человек и свыше 400 единиц техники.
В Минтрасе настоятельно рекомендуют быть внимательными за рулём, не совершать резких манёвров и соблюдать ПДД, а также по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.
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«Во время ночного дежурства дорожные службы очистили порядка 9 тыс. км дорог, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта в утренний час-пик. В настоящее время масштабные работы по очистке дорог от снега продолжаются. В приоритетном порядке в первую очередь работы ведутся на опасных участках и дорогах с интенсивным движением», – поделился министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
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Мира Полтева