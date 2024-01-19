В Подмосковье заменят кровлю в двух тысячах многоквартирных домах

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
«На территории Подмосковья продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту кровель. С начала реализации программы отремонтировано более 9,5 тысяч крыш многоквартирных домов», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
Кроме этого, собственники смогут самостоятельно следить за ходом работ через онлайн-камеры видеонаблюдения на объектах. Полный список адресов, где будет проводится замена кровли можно найти на официальном сайте Фонда капитального ремонта.
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