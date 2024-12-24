В Подольске 25 декабря откроют стелу «Город трудовой доблести»

Фото: пресс-служба Минблаго МО
В Подольске завершили установку стелы «Город трудовой доблести». Торжественное открытие состоится 25 декабря, сообщили в пресс-службе Министерстве благоустройства Подмосковья.
«Мы установили памятную стелу как символ уважения к нашим предкам в честь присвоения Подольску статуса «Город трудовой доблести». Она увековечит память о трудовом подвиге жителей в годы Великой Отечественной войны, которые обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции», – сказал зампред правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.Город трудовой доблести – почётное звание, установленное федеральным законом от 11 сентября 2023 года. Это звание присваивается Указом президента городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Великой Победы, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.
В Московской области почётного звания удостоены три города: Коломна, Ступино, и Подольск. Сегодня стелы установлены в двух первых населённых пунктах.
Как отметили в министерстве, благоустройство проходило по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».
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Лора Луганская