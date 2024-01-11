В посёлок Новолотошино вернули тепло и горячую воду

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В дома жителей посёлка Новолотошино городского округа Лотошино вернули тепло и горячую воду. Утечка на теплотрассе устранена.
«Как только произошла авария, в округе создали оперативный штаб. Благодаря сотрудникам Лотошинского ЖКХ посёлок полностью без отопления не оставался. Котлы работали не в полную мощность, что помогло избежать более серьёзных последствий», – рассказала глава округа Лотошино Екатерина Долгасова.По её словам, жителям раздавали обогреватели. Начальники территориальных отделов обходили квартиры. Особое внимание уделяли семьям с детьми и пожилым людям.
Магистраль ввели в эксплуатацию в 1958 году, за эти годы исполнительная документация была утеряна. В 2024-м тепловые сети планируют включить в региональную программу «Модернизация коммунальной инфраструктуры на 2023-2024 годы». Положительное заключение государственной экспертизы уже получено.
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