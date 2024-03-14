В Подольске обновят около 150 подвальных помещений

Восстановление подвалов ведётся в подольском микрорайоне Климовск после крупной коммунальной аварии в январе этого года, всего планируется обновить 147 объектов. Темпы и объёмы работ обсудил с представителями администрации округа и местными жителями губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе выездной администрации, которая состоялась в климовском спортивном центре «Юность», сообщает пресс-служба правительства региона.