В Подольске обновят около 150 подвальных помещений

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Восстановление подвалов ведётся в подольском микрорайоне Климовск после крупной коммунальной аварии в январе этого года, всего планируется обновить 147 объектов. Темпы и объёмы работ обсудил с представителями администрации округа и местными жителями губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе выездной администрации, которая состоялась в климовском спортивном центре «Юность», сообщает пресс-служба правительства региона.
«Ремонтные работы в подвалах стартовали в феврале по поручению главы региона. В сего будет отремонтировано 147 подвалов. Завершить работы должны в начале лета», — отмечается в сообщении.Объекты расчищают от мусора, проводят выемку грунта, стяжку пола, штукатурят стены, восстанавливают освещение и гидроизоляцию.
«Сейчас у нас идёт оштукатуривание. Дальше должны проводить прокладку лежаков, менять коммуникации», — сообщила Байрам.До начала нового отопительного сезона в 144 домах округа Подольск отремонтируют внутренние инженерные системы, а в 165 домах установят индивидуальные тепловые пункты.
Кроме того, в апреле начнётся ремонт кровель и фасадов многоквартирных домов. В Климовске в эту программу попали 80 объектов, 75 из которых включили туда после аварии. А в ноябре стартует ремонт входных групп и подъездов в ещё 137 домах. Отмечается также, что ещё 77 многоквартирных домов отремонтируют в будущем году.
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Лев Каштанов