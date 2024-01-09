В Подольске организовали временные пункты размещения для пострадавших жителей Климовска

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Для пострадавших от аварии на котельной жителей организовали пункты временного размещения с обогревом в Климовске. Об этом сообщила корреспондент «Радио 1».
«На сегодняшний день в спортивном комплексе юность обустроен пункт обогрева для жителей города.<…> Работаем уже несколько дней. На данный момент нами и волонтерами выдано и развезено порядка пяти тысяч пледов , четырех тысяч обогревателей по домам,в который отсутствует отопление. Заявки от жителей поступают с разных мест», — отметила заместитель главы городского округа Подольск Татьяна Робот.
Также в центре организовано бесплатное горячее питание, которое могут получить все желающие согреться.
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