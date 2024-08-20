В Подольске полностью восстановили электроснабжение после отключения

Фото: istockphoto / Vadym Terelyuk
Электроснабжение в подмосковном городе Подольске, где утром без света остались дома и социальные объекты, полностью восстановлено. Об этом РИА Новости сообщили в министерстве энергетики Московской области.
«Электроснабжение потребителей городского округа Подольск было нарушено из-за автоматического отключения воздушной линии напряжением 110 киловольт. Однако оперативно все абоненты были переведены на резервное питание, и сейчас обесточенных потребителей нет», — сообщили в министерстве
Ранее, по данным Министерства энергетики, из-за полного погашения работы подстанции № 480 «Северово» и подстанции № 104 «Климовская» в Подольске произошло отключение электроснабжения. Без напряжения остались 32 фидера и 301 трансформаторная подстанция.
Кроме того, администрация города сообщила в своём Telegram-канале об отключении семи котельных. Также были обесточены 14 школ, 26 детских садов, 14 больниц, МФЦ, техникум, администрация, детский реабилитационный центр и троллейбусная тяга. В город были направлены 13 передвижных электроустановок.
Читайте также:
Подмосковную онлайн-карту отключений горячей воды посетили около 7 млн раз
Расписание на Горьковском и Киевском направлениях МЖД изменится 22-24 августа
В Подмосковье запустили онлайн-сервис по согласованию проектов с ресурсниками
Мира Полтева